AK-Präsident Kalliauer: Arbeitslosigkeit durch den Ausbau von Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen bekämpfen

Linz (OTS) - Die Arbeitslosigkeit ist mittlerweile fast wieder so hoch wie am Höhepunkt der Krise. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fordert daher von Bundes- und Landesregierung ein Konjunkturbelebungsprogramm. Er weist darauf hin, dass sich derartige Investitionen innerhalb kurzer Zeit rechnen, wenn die Menschen wieder Arbeit und kaufkräftiges Einkommen haben.

Die Arbeitslosigkeit erreicht - auch in Oberösterreich - ein historisches Hoch. In dieser Situation kann ein öffentliches Investitions- und Beschäftigungsprogramm helfen. Das belebt rasch die Nachfrage und schafft längerfristig zusätzliche Arbeitsplätze. "Eine florierende Wirtschaft trägt zur Genesung der Staatsfinanzen mehr bei als ein stures Kürzungsprogramm", sagt Präsident Kalliauer. Mit dem Hinweis, dass in Österreich gleichzeitig mit der Arbeitslosigkeit auch die Beschäftigung steigt oder dass die Arbeitsmarktsituation in anderen Ländern viel schlimmer ist, ist hierzulande weder einem Arbeitslosen noch der Wirtschaft geholfen.

Ein Konjunkturbelebungsprogramm sollte vor allem einen Ausbau der Schulinfrastruktur sowie der Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen beinhalten. Viele Gemeinden haben dazu Pläne "in der Schublade", mit der entsprechenden Finanzierungsunterstützung könnten die Projekte rasch realisiert werden.

Investiert man zum Beispiel in den nächsten vier Jahren österreichweit jährlich 100 Millionen Euro in Kinderbetreuungseinrichtungen, so könnten Angebot, Öffnungszeiten und Qualität wesentlich verbessert sowie für zusätzlich mindestens 30.000 Menschen Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Ausgaben rentieren sich bereits nach vier Jahren. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der AK Wien.

"Jetzt in den Sozialstaat zu investieren, dient unseren Kindern und Pflegebedürftigen, trägt zum Wirtschaftswachstum bei, fördert Beschäftigung und ist überdies finanziell nachhaltig", fasst Kalliauer die Vorteile eines Konjunkturbelebungsprogrammes zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Tel.: (0732) 0664/8237988

mailto:: andrea.heimberger @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com