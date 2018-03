Verpflichtendes Lehrkraftfeedback an Schulstandorten einführen

Schule muss auf das Leben vorbereiten- Feedback ist ein Teil davon

Wien (OTS) - Anlässlich der Osterferien bleiben die heimischen Schulen heute geschlossen. Ein Zeitpunkt um auf zu zeigen, was unserem Schulalltag noch fehlt. Ein wichtiger Punkt, der in unserem Schulsystem zu kurz kommt, ist zweifelsohne Feedback.

>> Feedbackkultur

"Wenn mir niemand meine Entwicklungspotentiale aufzeigt, werde ich mich auch niemals verbessern. Die Schule muss Feedbackkultur leben und zu einem selbstverständlichen Teil des Schulalltags machen", leitet Bundesobmann Daniel Perschy ein.

>> Lehrkraftfeedback

Daher fordert die Schülerunion verpflichtendes Lehrkraftfeedback ab der 5.Schulstufe. Das Feedback wird von den Schülern einer Klasse an die jeweilige Lehrperson gerichtet. Der Schüler gibt dem Lehrer eine Rückmeldung zu seinem Unterrichtsstil, aber auch seiner fachlichen Kompetenz. Das Feedback soll anonym, zwei Mal im Jahr und elektronisch mittels Computer durchgeführt werden. Erarbeitet wir der Bogen mit Beteiligung der Schulpartner, wobei in den Fragestellungen zwischen Ober- und Unterstufe differenziert werden soll.

"Ein negatives Feedback soll Konsequenzen haben, allerdings konstruktive Konsequenzen, beispielsweise eine Fortbildung für den betroffenen Lehrer", erklärt Perschy.

Andrea Eitler, Lehrerin und Schulqualitätsprojektmanagerin an der BHAK St.Pölten erzählt welche Rolle Feedbackkultur an der BHAK einnimmt: "Feedback an unserer Schule ist eine begleitende Maßnahme, die regelmäßig durchgeführt wird. In den Bereichen, wo aufgrund der Befragungsergebnisse Optimierungsbedarf festgestellt wird, werden auch entsprechende Aktivitäten gesetzt. Insgesamt wurde das Klassen-und Schulklima von unseren SchülerInnen im Feedback 2012 als "gut" bewertet. Das ist besser als in den Jahren davor."

Caroline Embacher, 17 Jahre, BG Zaunergasse: "An meiner Schule gehört Feedback schon lange zum Alltag und das Unterrichtsklima hat sich dadurch wesentlich verbessert. Insbesondere was den Umgang mit Lehrern betrifft, die von Schülern bisher als streng oder schwierig empfunden wurden, konnten wir viele Schwierigkeiten ausräumen. Feedback hilft, unnötige Konflikte von vorne herein zu vermeiden." Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

