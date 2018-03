Unterstützung für junge Familien

280.000 Euro vom Land Vorarlberg für FAMILIENemPOWERment

Bregenz (OTS/VLK) - Familien und deren Netzwerke stärken bzw. sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu mobilisieren - das ist das Ziel von FAMILIENemPOWERment. Dieses niederschwellige Angebot des Kinderdorfes Vorarlberg im Auftrag des Landes hat sich in den letzten Jahren fest etabliert und ist sehr stark nachgefragt. Es wird daher weiter unterstützt. Das Land Vorarlberg stellt dafür 280.000 Euro zur Verfügung, berichten Landeshauptmann Markus Wallner und Familienlandesrätin Greti Schmid.

Bei FAMILIENemPOWERment können junge Familien Unterstützung durch Ehrenamtliche bekommen, wenn sie im eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis keine oder zu wenig Hilfe für die Bewältigung des Alltags mit ihren Kindern finden. Für Landeshauptmann Wallner zeigt diese Initiative in besonderer Weise die Bedeutung von freiwilligem Engagement für die Gesellschaft. "Solche Aktionen prägen unser Land und tragen viel zur hohen Lebensqualität in Vorarlberg bei", so Wallner.

FAMILIENemPOWERment wurde im Jahr 2005 vom Vorarlberger Kinderdorf mit Unterstützung des Landes und der Aktion "Licht ins Dunkel" gestartet. Am Anfang stand eine Anlaufstelle in Bregenz, mittlerweile gibt es das Angebot in ganz Vorarlberg. Die Unterstützung, die den Familien geboten wird, reicht von Behördengängen, Begleit- und Fahrdiensten bis hin zu Lernhilfe und Freizeitgestaltung für Kinder.

Landesrätin Schmid sieht in der anhaltend starken Nachfrage von Seiten der Familien "eine Bestätigung und zugleich den Auftrag, das Projekt weiter zu unterstützen". Im Jahr 2012 haben sich insgesamt 450 Familien gemeldet, 312 von ihnen erhielten ehrenamtliche Hilfe, 38 konnten innerhalb des Netzwerkes an andere Stellen vermittelt werden und fanden dort entsprechende Unterstützung. FAMILIENemPOWERment verfügt über 257 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Land.

