ORF III mit Otto Schenk, Peter Rosei und David Zwilling in "erLesen" und Film "Maria Magdalena" mit Juliette Binoche

Am 2. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Der österreichische Schriftsteller Peter Rosei, Skistar David Zwilling und der legendäre Schauspieler und Regisseur Otto Schenk nehmen am Dienstag, dem 2. April 2013, auf Heinz Sichrovskys Büchercouch Platz und berichten in der ORF-III-Literatursendung "erLesen" Spannendes zum Thema Reisen und Pilgerschaft. Weiters geht es um die Papstwahl, den Glauben an Gott, die Frage, wie weit Liebe gehen darf und wohin sich die Sozialdemokratie entwickelt hat. Bühnen-Doyen Otto Schenk spricht in der Sendung über den Tod, den Verlust von Freunden und die Angst vor dem Altern. David Zwilling berichtet, wie er sich auf einen mehrmonatigen Pilgerweg von Österreich nach Jerusalem machte, um Gott dafür zu danken, dass die Entführung seines Enkelkindes vereitelt worden war. Und Schriftsteller Peter Rosei spricht über sein neues Werk "Madame Stern", das von Liebe, Macht und Eros handelt.

Im Rahmen der "Hyunday Kabarett Tage" präsentiert ORF III um 21.05 Uhr den Kabarettisten Gery Seidl mit einem Best-of aus seinem bejubelten Tourneeprogramm "Total spezial". Unverwechselbar ist Seidls poetisch-witzige Erzählkunst, sind seine skurrilen, liebevoll gezeichneten Bühnenfiguren, zwischen denen er mit akrobatisch anmutender Verve hin und her springt.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III das US-amerikanisch-italienisch-französische Psychodrama "Maria Magdalena" des New Yorker Kultregisseurs Abel Ferrara. "In meinen Filmen ist Religion mehr als eine Metapher", sagt Abel Ferrara über sein kritisches Filmschaffen. "Maria Magdalena" ist ein aufwühlender Film rund um einen egozentrischen Zyniker und Regisseur (Matthew Modine), einen atheistischen Talkmaster mit einer religiösen TV-Bibeldiskussionsrunde und eine in Jerusalem verschollene Darstellerin der Maria Magdalena (Juliette Binoche) - und nicht zuletzt eine filmische Suche nach Gott.

