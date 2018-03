Ostern: Papst fordert Frieden in Nahost, Afrika und Korea

Franziskus rief vor 250.000 Gläubigen zur Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern auf

Vatikanstadt, 31.03.13 (KAP) Papst Franziskus hat an Ostern zu Frieden in den Krisenherden der Welt, vor allem im Nahen Osten, in Afrika und auf der koreanischen Halbinsel aufgerufen. In seiner Osterbotschaft vor 250.000 Gläubigen rief er Israelis und Palästinenser zur Wiederaufnahme der Verhandlungen auf, um die schon zu langen dauernden Konflikt zu beenden. Er forderte ein Ende der Gewalt in Irak und ein politische Lösung für die leidgeprüfte Bevölkerung in Syrien. Zugleich verurteilte der Papst Egoismus und Profitgier, die den Frieden und das menschliche Leben bedrohten, sowie den Menschhandel, der die am weitesten verbreitete Sklaverei des 21. Jahrhunderts bilde.

Der Frieden werde auch durch Gewalt im Zusammenhang mit Rauschgifthandel und durch die ungerechte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen behindert, sagte Franziskus vor mehreren Zehntausend Gläubigen in seiner ersten Osterbotschaft. "Der auferstandene Jesus bringe Trost den Opfern der Naturkatastrophen und mache uns zu verantwortungsbewussten Hütern der Schöpfung!", fügte er hinzu.

Besorgt äußerte er sich über die Situation in Afrika, "das immer noch Schauplatz blutiger Konflikte ist". Er hoffe, dass in Mali wieder Frieden, Einheit und Stabilität einkehre, sagte Franziskus. "Und in Nigeria, wo die Anschläge leider nicht aufhören, die das Leben vieler Unschuldiger schwer bedrohen, und wo nicht wenige Menschen, auch Kinder, in Geiselhaft von terroristischen Gruppen sind." Weiter rief Franziskus zum Gebet um Frieden in der Demokratischen Republik Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik. Er hoffe außerdem, dass die Divergenzen auf der Koreanischen Halbinsel "überwunden werden und ein neuer Geist der Versöhnung heranreife".

Die Zwischenphase nach der Ostermesse bis zum Beginn des "Urbi et orbi" nutzte Franziskus zu einer Fahrt im offenen Jeep durch das Menschenspalier auf dem Petersplatz. Während der Fahrt durch die Menge küsste und segnete Franziskus unzählige Kleinkinder, auch einen schwerstbehinderten Jungen und einen behinderten jungen Mann. Ein Besucher reichte ihm ein Fußballtrikot, das der Papst nach einem kurzen Wortwechsel annahm. Teilweise unterbrach Franziskus seine Segensgesten, um mit erhobenem Daumen ein "Okay"-Zeichen zu geben.

Mehr auf www.kathpress.at (forts. mgl.) nem/

nnnn