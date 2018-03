TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 31. März 2013, von Alois Vahrner: "Zentralismus und die Provinzen"

Die Sperre der Tyrolean-Verwaltung in Innsbruck ist leider kein Einzelfall. Zentralen plustern sich auf, die Regionen bleiben auf der Strecke.

Innsbruck (OTS) - Das traurige Schicksal des Tyrolean-Standorts Innsbruck war wohl irgendwie zu befürchten, als die AUA die einst von Gernot Langes-Swarovski und Christian Schwemberger-Swarovski gegründete Regionalfluggesellschaft 1998 komplett übernommen hat. Es gab zwar unzählige Bekenntnisse sämtlicher seither im Amt befindlichen AUA-Vorstände zum Standort Tirol, die Realität sah freilich anders aus: Zunächst wurde die Tochter eng an die Kandare genommen und die Eigenständigkeit gekappt (worauf der langjährige Chef Fritz Feitl das Handtuch warf), dann der Markenname gestrichen. Dass im Vorjahr der komplette Flugbetrieb der AUA in die immer schon effizientere und kostengünstigere Tyrolean eingegliedert wurde, hatte reine Kostengründe. Jetzt wird vom AUA-Management gnadenlos zentralisiert. In Wien, wo es schon bisher weit teurer war.

Die AUA, die jetzt ihre so leistungsbereiten Tiroler Mitarbeiter einfach fallen lässt, ist leider kein Einzelfall. Wenn in öffentlicher Verwaltung oder auch bei großen Unternehmen (von der Post bis hin zu Banken oder Versicherungen) gespart wird, dann immer in den Regionen. Gleichzeitig plustern sich die Zentralen meist noch weiter auf. "Vampirhafte Zentralisierung" nennt das AK-Präsident Erwin Zangerl kräftig, aber keineswegs unrichtig.

Das Wasserkopf-Syndrom ist zwar in Österreich sehr, aber nicht allein auf Wien beschränkt. Während etwa die Tiroler Regionen immer mehr ausdünnen, ist sehr vieles auf Innsbruck konzentriert. Auch die meisten Einrichtungen des sonst so glühenden Föderalismus-Kämpfers Land Tirol. Das gilt auch für Landesfirmen wie die Tiwag, die Kraftwerke in den Tälern hat und weitere will, die Jobs aber in Innsbruck konzentriert hat.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610