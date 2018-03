ÖSTERREICH: Glawischnig will 15 %-Marke überspringen

Ziel ist eine rot-grüne Mehrheit - gegen Dreier-Koalition wegen der ÖVP

Wien (OTS) - Eva Glawischnig hat eine rot-grüne Mehrheit als erklärtes Ziel für die Nationalratswahl im Herbst. Die Grünen-Chefin im Interview mit ÖSTERREICH (Sonntag/Montag-Ausgabe): "Mein Ziel sind mindestens 15 %, also unsere Umfragewerte auch ins Ziel zu bringen. Eines muss auch klar sein: Wenn wir in eine Regierung gehen, dann ist eine Erneuerung Bedingung: Radikale Transparenz, U-Ausschüsse als Minderheitenrecht."

Konkret strebt Glawischnig einer Zweierkoalition an, und zwar mit der SPÖ: Hinsichtlich einer Dreierkoalition wie in Kärnten sei sie "skeptisch. Die Bundes-ÖVP unterscheidet sich doch sehr deutlich von der Kärntner VP. In allen Verhandlungen um Verfassungsmehrheiten, hätten wir mit der SPÖ viel zusammengebracht. Es war immer die ÖVP, die blockiert hat. Auch bei der Bildung. Die ÖVP müsste extrem über ihren Schatten springen und ihre Lobbyisten-Interessen hintanhalten. Das sehe ich derzeit nicht." Ziel sei deshalb "eine neue Mehrheit, sodass sich eine Zweier-Koalition mit den Grünen ausgeht".

