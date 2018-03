"Kleine Zeitung" Kommentar: "Zeiten zum Aufatmen" (von Thomas Götz)

Ausgabe vom 31.03.2013

Graz (OTS) - Wer kennt sie nicht, die schambefreiten Handynutzer

im öffentlichen Raum? Unbekümmert brüllen sie Intimes wie Geschäftliches in ihr Gerät. Dass sie stören könnten, kommt ihnen nicht in den Sinn.

Die Sängerin Angelika Kirchschlager hat den Kampf gegen das Übel begonnen. Als Eintags-Chefredakteurin der Presse hat sie kürzlich beschrieben, wie sie das macht. Im Zug spricht sie Leute an, die laut telefonieren, bittet um Ruhe. Auch sonst kämpft sie gegen Lärm. In Geschäften irritiert sie Verkäuferinnen mit ihrer Klage über zu laute Musik. Manchmal geht sie, ohne einzukaufen.

Unmittelbare Folgen wird der Aufschrei der prominenten Künstlerin kaum haben. So durchschlagskräftig sind Medien nicht. Zu selbstverständlich ist uns die allgegenwärtige Beschallung in Wort und Ton. Aber vielleicht ist ihre Klage der Anfang einer überfälligen Debatte: Wie viel Stille brauchen wir und wie nützen wir die wunderbaren Geräte, die uns Kommunikation erleichtern sollen?

Keiner der geschilderten Missstände ist böswillig entstanden. Am Anfang stand die Neugier, die Freude an Musik, an neuen Kontaktmöglichkeiten, an technischer Spielerei. Irgendwann übernimmt das Gerät das Kommando. Es erzwingt permanente Aufmerksamkeit wie einst das Tamagotchi. Sie erinnern sich an die kleinen Geräte, die elektronisch gefüttert werden wollten? Vergaß man, "starben" sie. Das schlechte Gewissen blieb.

Auch Handys konditionieren ihre Besitzer. Wenn Verfügbarkeit allzeit möglich ist, wird sie bald auch erwartet. Elektronische Post bis zum nächsten Arbeitstag nicht zu öffnen, ist fast schon ein Sakrileg. Was dabei verloren geht, ist der Zwischenraum, der uns atmen lässt, der Freizeit von Arbeitszeit scheidet, Ruhe von Betriebsamkeit.

All das ist nur selten angeordnet. Wir, die Nutzer, machen uns die Not selber. Also können wir sie nur selber beenden. Wann wir welches Gerät wie nützen, müssen wir bewusst entscheiden, Regeln einführen und uns dann daran halten. Das Prinzip heißt Rücksicht - auf andere und auf uns selbst. Sonst wird die Annehmlichkeit zum Fluch.

Es ist ähnlich wie bei der Sonntagsruhe, die anzunagen diese Woche ein Drogeriemarkt versuchte. Auch der Sonntag als gemeinsame Unterbrechung der Arbeitszeit ist so ein Zwischenraum, der das Atmen erleichtert. Epochen, die weniger Zeitnot kannten als wir, fanden ihn selbstverständlich und wären nicht auf den Gedanken gekommen, ihn merkantilen Überlegungen zu opfern. Wir, die wir ihn nötiger hätten als jede Kultur vor uns, wollen ihn aufheben. Seltsam eigentlich.****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at