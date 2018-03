Schönborn: Volksbegehren betrifft Grundrechte aller Religionen

Wiener Kardinal: Geht um Rolle aller 14 gesetzlich anerkannten Religionen im öffentlichen Leben und deren Menschenrecht auf Artikulation

Wien, 30.03.13 (KAP) Für Kardinal Christoph Schönborn betrifft das "Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien" die Grundrechte aller Religionen, nicht bloß der katholischen Kirche: Alle gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften in Österreich - "das sind 14 an der Zahl" - haben die "gleichen Rechte und Pflichten", sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Es gehe hier um die sehr viele grundlegendere Frage: "Welche Rolle spielen Religionen im öffentlichen Leben? Welchen Platz haben Religionen in einer säkularen Gesellschaft?", betonte der Wiener Erzbischof im Ö 1-Mittagsjournal (Samstag) und hob zugleich das Menschenrecht für Religionen, "sich auch öffentlich zu artikulieren", hervor.

"Wenn also die Initiatoren dieses Volksbegehrens gegen angebliche Privilegien der katholischen Kirche mobil machen, dann muss man ihnen sagen: Das betrifft alle Religionen", insofern sie gesetzlich anerkannte Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und rechtlich gesehen "völlig den gleichen Status" haben. Kardinal Schönborn begrüßte ausdrücklich eine offene, sachliche Diskussion über die Grundrage der Rolle von Religionen in einer Gesellschaft und in einem weltanschaulich neutralen Staat.

Freilich könne man infrage stellen, dass Religionen - nicht nur die katholischen Kirche - den Status von Körperschaften öffentlichen Rechts zuerkannt bekommen haben. "Man kann zum Beispiel ein Gesellschaftsmodell bevorzugen, in dem Religionen in den ganz privaten Bereich gehören. Das wird nur nicht funktionieren, denn das Recht auf Religionsfreiheit, das zu den elementaren Menschenrechten gehört, auch verbrieft in der Charta der Vereinten Nationen und in allen Menschenrechtskonventionen, erkennt den Religionen das Recht zu, sich auch öffentlich zu artikulieren", unterstrich Kardinal Christoph Schönborn.

