Vilimsky: Kurier-Bericht über Wohnung von Straches Lebensgefährtin lässt jeglichen journalistischen Anstand vermissen!

Artikel strotzt vor Fehlern und ist Einladung für Linksextreme - Stellungnahme von Brandstätter und Hameseder gefordert

Wien (OTS) - Der heutige Bericht in der Tageszeitung "Kurier" über die neue Wohnung der Lebensgefährtin des freiheitlichen Bundesparteiobmanns HC Strache lässt jeglichen journalistischen Anstand vermissen, strotzt vor gravierenden Fehlern und verletzt in unzulässiger Art und Weise die Privatsphäre der Betroffenen. Es sei erschreckend, dass der Kurier sämtliche journalistischen Prinzipien über Bord werfe, wenn es darum gehe, gegen Strache und sein Umfeld zu agitieren, zeigte sich heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky besorgt. ****

Abgesehen davon, dass die Größe und die Mietkosten der Wohnung im Bericht viel zu groß geschätzt wurden, liegt der eigentliche Skandal darin, dass vom zuständigen Redakteur offenbar in der Nachbarschaft herumgespitzelt wurde. Dem noch nicht genug, habe der Redakteur sogar versucht, im Klosterneuburger Rathaus an nähere Daten heranzukommen und das neue Mietobjekt von Straches Lebensgefährtin in "Sniper-Manier" auch noch ablichten lassen, nach dem Motto "schaut her, da wohnt Strache bzw. Straches Lebensgefährtin", was vor dem Hintergrund einer radikalen linken Szene in Österreich besonders pikant und auch gefährlich sei.

Es sei eine Perfidie der Sonderklasse und offenbar nur von politischem Hass gegen die FPÖ getragen, eine Mietwohnung, die im Grünen gelegen und von ihrer Größe familientauglich sei, als Villa mit bis zu 4.500 Euro Miete darzustellen. Zudem handle es sich bei Straches Lebensgefährtin weder um eine Politikerin noch um eine Person öffentlichen Interesses. "Wenn der Kurier schon Straches private Lebensumstände ausspitzeln möchte, dann möge er seine Leute zu Straches Hauptwohnsitz schicken", so Vilimsky.

"Wie kommt also die Lebensgefährtin des freiheitlichen Obmannes dazu, vom Kurier in einer Stasi-artigen Weise verfolgt und mit falschen Behauptungen durch den öffentlichen Kakao gezogen zu werden", so Vilimsky, der bei diesem Bericht das Fehlen jeglicher moralischer Barrieren im Journalismus kritisierte. "Ich erwarte mir eine Stellungnahme von Chefredakteur Helmut Brandstätter, aber auch von Erwin Hameseder als Eigentümervertreter. Im übrigen ist dieser Bericht ein Fall für den Presserat und eine Entschuldigung seitens des Kurier bei Strache sowie Straches Lebensgefährtin mehr als angebracht", so Vilimsky.

