Haimbuchner: FPÖ für Stopp der Zuwanderung ins Sozialsystem nach britischen Vorbild

Österreich soll von Briten das Sparen lernen

Linz (OTS) - Großbritannien mache es vor. Die Briten gehen trotz EU-Mitgliedschaft den Weg der Vernunft. Sei es bei ihrem Verbleib beim britischen Pfund oder bei der Forderung, einen geringeren Beitrag zu bezahlen. Der sogenannte Britenrabatt sollte Anlass für Österreich sein, den britischen Beispielen punkto EU-Politik zu folgen. Großbritannien denkt aber bereits einen Schritt weiter. 2014 soll es für Rumänien und Bulgarien die Reisefreiheit in der EU geben. Großbritannien will sich vor der Zuwanderung ins britische Sozialsystem schützen und will den Zugang zu Transferleistungen erschweren. "Österreich sollte in diesem Bereich rasch auf den britischen Zug aufspringen", so die deutliche Forderung des Landesparteiobmannes der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner. *******

Es drohe eine massive Zuwanderung ins Sozialsystem. "In Zeiten der Schuldenkrise ist dies nicht länger zu finanzieren und zu tolerieren. Macht das britische Beispiel in anderen Ländern Schule, ist damit zu rechnen, dass sich die Zuwanderungsströme vermehrt in jene Länder verlagern, die mit ihren Steuergeldern weniger sorgsam umgehen", so der FP-Landesparteiobmann.

"Der soziale Friede muss gesichert werden. Ein maßvolles Haushalten mit den Steuergeldern ist Gebot. Ansonsten droht der Staat unregierbar und unfinanzierbar zu werden. Das Motto, unser Geld für unsere Leute muss Vorrang haben", bekräftigt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at