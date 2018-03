TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 30. März 2013, von Alois Vahrner: "Zypern und die riskante EU-Wende"

Innsbruck (OTS) - Wie in Zypern sollen künftig in der EU vermögende Sparer zur Sanierung von trudelnden Banken zur Kassa gebeten werden. Ein nicht ungefährliches Vorhaben, zumal Gelder massiv in sichere Häfen umgeschifft werden dürften.

Dass zur Rettung der wankenden Banken in Zypern auch auf das Geld von kleinen Sparern zugegriffen werden sollte, war ein absoluter Tabubruch und Sündenfall. Dieses Vorhaben wurde nach heftigen Protesten auf der Mittelmeerinsel (und massiver Besorgnis der Sparer auch in den anderen 16 Euroländern) abgeblasen. Dass Großanleger aber kräftig mitzahlen müssen, blieb - und das noch weit kräftiger als zunächst geplant.

Aus dem angeblichen Sonderfall Zypern mit den vielen reichen russischen Kunden soll jetzt nach Plänen der EU und der Eurogruppe der Regelfall werden. Wenn Banken ins Trudeln geraten, soll nicht mehr allein die öffentliche Hand die Suppe dafür auslöffeln, sondern Großanleger entsprechend mitzahlen müssen. Nur Sparer mit bis zu 100.000 Euro sollen nicht betroffen sein.

So gerecht (gerade auch aus Sicht der Steuerzahler) das auch klingen mag, der Plan ist alles andere als risikolos. In Zypern wurde der befürchtete Bankensturm wohl eher durch die rigiden Kapitalregeln als durch die eindringlichen Politiker-Appelle verhindert. Gilt das Modell Zypern, dass in Krisen bei Großanlegern kein langes Federlesen gemacht wird, künftig überall, droht das zur massiven Verschiebung von Anlagegeldern zu führen. Vor allem weg von schwächeren Banken aus schwächeren Euroländern in vermeintlich sichere Länder und Banken, aber zum Teil auch außerhalb der Eurozone. Was zwar solide wirtschaftende Staaten und Banken stärken, gleichzeitig Krisenfälle neu anheizen würde.

Bisherige "Bank Runs" hatten weltweit immer eines gemeinsam: Das Vertrauen der Sparer war weg. Und Banker wissen: Vertrauen ist die wirklich entscheidende Größe in allen Bankgeschäften. Auch deshalb hatten nach dem Zusammenbruch der US-Großbank Lehman Brothers im Jahr 2008 und dem folgenden Ausbruch der globalen Finanzkrise etliche europäische Staaten Sparguthaben unbegrenzt garantiert - auch Österreich. Allein die Bawag-Krise hatte einst auch hierzulande gezeigt, wie wichtig rasches und entschiedenes Eingreifen gegen eine sonst möglicherweise drohende Panik ist. Die EU darf bei ihren Reformen jetzt nicht stehen bleiben, zumal fünf der 17 Eurostaaten bereits internationale Finanzhilfe brauchen und weitere wie Slowenien oder Italien unter Beobachtung stehen. Schritte wie die Bankenunion mit einer starken, zentralen Bankaufsicht und einem Banken-Insolvenzrecht sind dringend nötig. Ob und inwieweit Anleger mitzahlen müssen, sollte nochmals genau abgewogen werden.

