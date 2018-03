DER STANDARD-Kommentar: "Die Versorgungsrepublik" von Alexandra Föderl-Schmid

"Parteibuchwirtschaft und Postenschacher sind selbstverständlich in Österreich"; Ausgabe vom 30.03.2013

Wien (OTS) - Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, fragte einst der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer. Das kann auch der nunmehrige Ex-Landeshauptmann von Kärnten, Gerhard Dörfler, sagen. Der FPK-Politiker zieht just in jenes Gremium ein, das er vor einem Jahr noch "ersatzlos streichen" wollte - in den Bundesrat. Weil er noch nicht genügend Pensionsjahre zusammen hat und man ihn im Kärntner Landtag nicht mehr haben wollte, wird Dörfler eben in die Länderkammer nach Wien geschickt.

Abgeschoben? Nein! So einen Mann wie Dörfler "braucht diese verschlafene Länderkammer dringend", wirbt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache für ihn. Dass Dörfler, für einen ZiB 2-Bericht danach gefragt, nicht einmal wusste, wie viele Mitglieder der Bundesrat hat, schmälert seine Qualifikation in den Augen seiner Parteifreunde bestimmt nicht.

Versorgungsjob? "2400 Euro netto, da können Sie davon ausgehen, dass das ja kein Versorgungsjob ist", stellte Dörfler klar. Viele seiner Wählerinnen und Wähler würden sich bei einem Job, der mit 4080 brutto monatlich für rund 30 Sitzungstage pro Jahr entlohnt wird, bestens versorgt fühlen.

Wäre Dörfler Politiker einer anderen Partei, hätten FPÖ oder FPK dies als Sesselkleberei, Postenschacher oder Versorgungsjob kritisiert. Was nunmehr von Karl-Heinz Grasser und seiner Buberlpartie bekannt ist, fällt unter die Kategorie "Abkassierer". Die Blauen geben jenes Bild ab, das einst Jörg Haider von den "Altparteien" gezeichnet hat. Dörfler ist kein blauer Sündenfall - es gab vor ihm diverse blaue Politiker, die versorgt wurden mit anderen Ämtern oder in staatsnahen Unternehmen: wie Ex-Infrastrukturminister Mathias Reichhold, der in den Vorstand der Asfinag berufen wurde, oder der ehemalige Klubdirektor Josef Moser, dem man aber als Rechnungshof-Präsident keine parteipolitische Nähe nachsagen kann.

Viele Politiker haben Aufnahme gefunden bei Frank Stronach in dessen Magna-Imperium: Neben Reichhold auch Grasser, der ehemalige SPÖ-Generalsekretär Andreas Rudas und der frühere steirische Landesrat Herbert Paierl (ÖVP). Der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) saß bei Magna jahrelang im Aufsichtsrat.

Das Prinzip, dass sich Politiker an ihn zwecks Weiterbeschäftigung wenden, ist für Stronach nicht neu. Nunmehr bietet er keine Versorgungsjobs in seinem Unternehmen mehr an, sondern eben in seiner Partei: So sehen BZÖ-Abgeordnete an Stronachs Seite mehr Chancen auf den Wiedereinzug in den Nationalrat, und auf Landesebene finden mit der FPÖ oder ÖVP hadernde Politiker bessere Listenplätze. Finanzielle Gründe? Das wird heftig dementiert. Dennoch wird der angenehme Nebeneffekt der Politiker-wechsel sowohl von der FPK in Kärnten als auch vom Team Stronach in Wien eingesackt: 1,42 Millionen Euro bringt Stronachs Team der Klubstatus; die FPK hat die Klubförderung in Höhe von 1,2 Millionen Euro bis 2014 ohnehin bereits verpfändet.

Dass weder Dörflers Volte noch die durchsichtigen Gründe der anderen Polit-Wendehälse öffentlich lautstarke Kritik hervorrufen, hängt mit dem Selbstverständnis in Österreich zusammen: Parteibuchwirtschaft, Postenschacher und Versorgungsjobs werden in dieser Republik für selbstverständlich gehalten. Es könnte ja jeder einmal in die Situation kommen, etwas zu brauchen.

Rückfragen & Kontakt:

Der Standard, Tel.: (01) 531 70/445