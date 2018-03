"Kleine Zeitung" Kommentar: "Nicht Erwartungen erfüllen, sondern Hoffnung geben" (von Claus Albertani)

Graz (OTS) - Guten Appetit wünschte der neue Papst Franziskus seiner "Gemeinde" am Ende der ersten Rede kurz nach seiner Wahl. Spontan brach Jubel aus, nachdem zuerst abwartender Applaus den neuen Pontifex begrüßt hatte. Was gibt es zu jubeln, wenn einem jemand guten Appetit wünscht? Natürlich nichts. Es war also nicht der Inhalt, der die Menschen freudig erregte. Es war sein Zugang - einen Papst, der öffentlich guten Appetit wünscht, das hat es bisher noch nie gegeben.

So hat Franziskus weitergemacht. Es waren nicht die großen theologischen Erklärungen, die die Menschen seither bewegten. Es waren die kleinen Gesten, es waren die ersten Taten: wie er im Bus und nicht in der Limousine vom Konklave zurück in seine bisherige Unterkunft fuhr, wie er am nächsten Tag ganz einfach selbst im Hotel auftauchte und seine Rechnung bezahlte usw.

Wichtig war ihm die Botschaft, dass er jetzt zwar Papst und somit geistiges Oberhaupt von 1,3 Milliarden Christen ist, aber immer noch der Mensch, der er auch bisher war. Der auch als Kardinal mit der U-Bahn zu seinen Schäfchen fuhr und der täglich seine Zeitung beim Zeitungskiosk holte.

Der Vergleich, dass auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, ganz normal unter den Menschen lebte und auch als solcher starb, liegt nahe.

Tausendfach wurden Menschen rund um den Globus in den letzten Wochen gefragt, was sie denn vom neuen Papst erwarten, erhoffen. Gefragt wurden Alte und Junge, Frauen und Männer, Gläubige, Andersgläubige und Nichtgläubige, Kardinäle, Priester und Laien. Und sie alle formulierten Ideen, Wünsche, Hoffnungen. Aber genau diese wird der neue Papst oft nicht erfüllen, da wäre er hoffnungslos überfordert. In seiner Überzeugung ist Papst Franziskus nicht dazu da, diverse Erwartungen zu erfüllen. Er sieht seine Aufgabe darin, den Menschen Hoffnung zu geben. Hoffnung für jene, die in schwierigen Situationen sind, ja oft in aussichtslosen Situationen sind.

Das werden weiter beeindruckende Gesten sein, wie etwa die rituelle Fußwaschung an jungen Gefängnisinsassen, darunter erstmals auch Frauen. Aber es werden wohl auch Taten folgen, er wird seine Aussagen von der armen Kirche präzisieren und umsetzen müssen.

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen", heißt es im Evangelium nach Johannes. Adressaten waren da die frühen Christen, die oft nur im Geheimen beten konnten. Christen leben anders und zeigen das auch, lautet die Botschaft. Das gilt ganz besonders für diesen neuen Papst.

