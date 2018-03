Industrie zu ÖGB: Leitantrag schädigt Wirtschaftsstandort Österreich

IV-Präs. Kapsch: Keine neuen Steuern, sondern Strukturreformen - Sogenannte "Fachkräftemilliarde" ist Lohnnebenkostenerhöhung

Wien (OTS/PdI) - "Die vom ÖGB-Bundesvorstand als Leitantrag für den ÖGB-Bundeskongress im Juni beschlossenen Belastungsideen im Steuer-und Arbeitsmarktbereich - von Vermögensteuern, über die Wertschöpfungsabgabe bis hin zur Urlaubsverlängerung - sind für Standort und Beschäftigung massiv kontraproduktiv. Diese Ideen konterkarieren die aktuellen Herausforderungen und die konjunkturell angespannte Wettbewerbssituation in Österreich und Europa. Österreich braucht vielmehr eine deutliche Reduktion der Steuer- und Abgabenlast und flexible Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und nicht neuerliche Belastungen", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Georg Kapsch.

Wenn Österreich nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und den Wohlstand innerhalb des Landes erhalten will, braucht es keine neuen Steuern, sondern Strukturreformen. Ziel muss es sein, die Abgabenquote insgesamt zu senken, statt neue Steuern einzuführen. Die österreichische Abgabenquote liege derzeit bei 42 Prozent und damit 3,1 Prozent-Punkte über dem Schnitt der EU-17, sowie 3,6 Prozent über dem Schnitt der EU-27. "Österreich gehört zu den am meisten umverteilten Ländern der Welt - in kaum einem Land der Welt ist die Schere zwischen Arm und Reich so niedrig wie in Österreich".

Sechste Urlaubswoche ist Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich

Die Forderung des ÖGB nach einer Ausweitung des gesetzlichen Urlaubsanspruches lehnt die Industriellenvereinigung klar ab. "Das ist nichts anderes als die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, was für die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung in Österreich massiv kontraproduktiv wäre", so der IV-Präsident. Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit 25 gesetzlichen Urlaubstagen pro Jahr im Spitzenfeld, wobei der erhöhte Urlaubsanspruch bei langer Betriebszugehörigkeit noch gar nicht berücksichtigt ist. Im EU-Schnitt werden 21,5 Tage gewährt. Auch bei den gesetzlichen Feiertagen liegt Österreich mit 13 Tagen im Spitzenfeld, EU-Schnitt sind hier 10,5 Tage. Auch die Forderung nach einer Arbeitsmarktabgabe pro geleisteter Überstunde würde die Lohnnebenkosten weiter erhöhen und als "Flexibilitätssteuer" wirken -"Flexibilität ist aber im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar", betonte Kapsch. "Die Umrechnung von Überstunden in zusätzliche Arbeitsplätze funktioniert nicht. Notwendig ist vielmehr ein flexibler Arbeitszeitrahmen, der eine entsprechende Reaktion auf Auslastungsschwankungen ermöglicht. Und das ist nicht nur im Interesse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren davon."

Fachkräftemilliarde ist eine Erhöhung der Lohnnebenkosten

"Wenn Österreichs Unternehmen künftig ein Prozent der Jahresbruttolohnsumme aufbringen sollen, um die sogenannte 'Fachkräftemilliarde' zu finanzieren, zielt das schlicht auf eine Lohnnebenkostenerhöhung für die Dienstgeberinnen und Dienstgeber ab. Zudem würden die innerbetrieblichen Schulungen massiv zurückgehen", meinte Kapsch. "Nach dem Gießkannenprinzip werden wir die Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verbessern können."

Alterspension ist Thema der Politik

"Die Finanzierungsprobleme im Pensionssystem sind der Grund mangelnder Reformmaßnahmen der Vergangenheit", so Kapsch. Zur Förderung der Beschäftigung Älterer sind grundlegende Veränderungen im Pensionssystem notwendig. Das durchschnittliche tatsächliche Pensionsantrittsalter liegt in Österreich etwa vier Jahre unter dem OECD-Schnitt. "Angesichts der demografischen Entwicklung ist eine Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalter unverzichtbar und eine Eindämmung der Frühpensionen ist auch im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geboten", betonte Kapsch. Das faktische Zugangsalter bei den Alterspensionen hänge von den gesetzlichen Regelungen ab. "Hier ist die Politik gefragt, neue rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist kein Thema der Unternehmen."

Vermögensteuern vernichten Arbeitsplätze

Ein klares Nein kommt von der Industrie auch zu Vermögensteuern. "Solche Steuern entziehen Kapital aus Unternehmen und schwächen die Eigenkapitalstruktur. Sie hemmen damit Investitionen und vernichten Arbeitsplätze. Vermögensteuern haben Enteignungscharakter", so der IV-Präsident. "Darüber hinaus würde die Einführung einer Vermögensteuer, die substanzielle Volumina generieren soll, den breiten Mittelstand treffen. Jeder Aufruf zu Steuererhöhungen ist entbehrlich wie ebenso gefährlich."

