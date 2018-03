FSG-Peschek zu Haubner & IV: Privatwirtschaft bei Lehrausbildung endlich in die Pflicht nehmen!

Nur mehr 8,5 Prozent der Betriebe in Wiener Privatwirtschaft bilden Lehrlinge aus, daher sind Lehrwerkstätten und Ausbildungsfonds notwendig.

Wien (OTS/FSG) - "Die überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen mit den angeblich höheren Kosten gegenüber der Privatwirtschaft schlecht zu reden ist völlig skurril. Denn diese sind notwendig, da beispielsweise nur mehr 8,5 Prozent der Betriebe in der Wiener Privatwirtschaft Lehrlinge ausbilden", sagt Christoph Peschek, Wiener Jugendvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG). "Nur 13.348 der derzeit insgesamt 19.078 Wiener Lehrlinge werden in Wirtschaftskammerbetrieben ausgebildet. Über ein Viertel wird bereits im Rahmen der Wiener Ausbildungsgarantie bei der Stadt Wien sowie in Tochterunternehmungen und in den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen ausgebildet, aber auch im öffentlichen Dienst, bei Sozialversicherungen etc. Deutlicher kann man die fehlende Ausbildungsverantwortung großer Teile der Privatwirtschaft und die wesentliche Rolle der Wiener Ausbildungsgarantie, die dieses Manko wettmacht, wirklich nicht unterstreichen! Nichts ist teurer als Arbeits- und Hoffnungslosigkeit, daher handelt es sich um Investitionen in die Zukunft junger Menschen! Statt Steuergeschenke für Konzernbosse zu fordern, sind Wirtschaftsbund und Industriellenvereinigung herzlich eingeladen, endlich spürbare Initiativen für mehr Lehrstellenplätze in der Privatwirtschaft zu starten. Denn Facharbeitskräfte fallen nicht vom Himmel, sondern müssen ausgebildet werden! Letztlich haben auch Unternehmen eine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, dementsprechend sollten sie der Jugend eine Chance geben", so Peschek.

"Im Langzeitvergleich ist die Lehrstellenentwicklung alarmierend, denn 1980 wurden in der Wiener Privatwirtschaft noch 29.776 Lehrlinge ausgebildet, 1990 immerhin noch 20.741. Statt ständig die Verantwortung wegzuschieben und neue Ausreden zu suchen, muss die Privatwirtschaft endlich in die Pflicht genommen werden. Daher fordern wir das Wiener Modell der Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben bei der öffentlichen Auftragsvergabe auch auf Bundes- und EU-Ebene sowie die Einführung eines echten Ausbildungsfonds, wie dieser beispielsweise bereits im Baugewerbe oder in der Vorarlberger Metall- und Elektroindustrie existiert. Denn die Wirtschaft benötigt Fachkräfte und Jugendliche wiederum eine gute Ausbildung, damit sie ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können", so Peschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien Jugend Presse

05030121298