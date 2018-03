"Sport am Sonntag" mit Lindsey Vonn im Exklusivinterview

Am 31. März um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert "Sport am Sonntag" am 31. März 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus der Generali Arena. Die Sendung wartet diesmal u. a. mit einem von Alexandra Meissnitzer geführten Exklusivinterview mit Lindsey Vonn auf.

Lindsey Vonn im Exklusivinterview mit Alexandra Meissnitzer:

Der US-Superstar über Tiger Woods, die Hilflosigkeit einer Verletzten und ihren Olympiatraum.

Das Topduell der Bundesliga:

Austria Wien - Salzburg, alle Interviews, die besten Szenen, die schönsten Tore.

Salzburg-Sportdirektor Ralf Rangnick live zu Gast:

Der Bullen-Dompteur über Fehler der Vergangenheit, Zukunftskonzepte und Geld, das keine Tore schießt.

Österreich und die Handballwelt - eine Erfolgsgeschichte:

Teamspieler Raul Santos in Deutschland, Welthandballerin Alexandra do Nascimento in Österreich, Nachwuchshoffnung Gunnar Prokop III. in Spanien.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

