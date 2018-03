ÖGB stellt klar: Pflege und Betreuung soll verbessert werden

Ziele sind gute Arbeitsbedingungen, gerechte Einkommen und gute Betreuung

Wien (OTS/ÖGB) - Zu diversen Meldungen, der ÖGB wolle die 24-Stunden-Betreuung verbieten, stellt der ÖGB klar: Im Antrag an den ÖGB-Bundeskongress heißt es wörtlich "Verbot der 24-Stunden-Betreuung auf selbstständiger Basis; gemeinnützige Träger, die als Vertragspartner der Beschäftigten auftreten, um die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sicherzustellen und um die Haushalte von der Arbeitgeberrolle zu entlasten."

Wer in wirtschaftlicher Abhängigkeit stehe, weisungsgebunden sei, sei auch wie ein/e Arbeitnehmer/in zu behandeln und nicht in Scheinselbständigkeit zu drängen. Ziel dabei sei es, die Bedingungen sowohl für die betreuenden Personen als auch für die gepflegten Menschen zu verbessern. Von einer Abschaffung der 24-Stunden-Betreuung könne nicht die Rede sein, das gehe aus der Formulierung des ÖGB-Antrages ganz klar hervor, so der ÖGB.

