RfW-BO Amann: WB-Haubner-Kritik an überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten: Es spricht "Häuptling gespaltene Zunge"!

"Da der WB nun auch aufgewacht zu sein scheint, soll er auch gemeinsam mit dem RfW für eine finanzielle Stärkung der betrieblichen Lehre zugunsten der "Scheinwelt" ÜLA einteten."

Wien (OTS) - "Es spricht "Häuptling gespaltene Zunge": In Karfreitags-Aussendungen ereifert sich Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner plötzlich gegen das System der staatlich gelenkten überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten (ÜLA). Ich darf ihm aber in Erinnerung rufen, dass er - genauso wie alle anderen WB-Funktionäre, die im Nationalrat sitzen, - dieses Unding mitbeschlossen und damit erst ermöglicht haben! Was Haubner hier betreibt ist "Polit-Schizophrenie" der übelsten Sorte!", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann.

Nichtsdestotrotz sei es erfreulich, dass nun auch der Wirtschaftsbund aufgewacht sei und sich der Kritik des RfW am System der staatlich gelenkten überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten (ÜLA) anschließe. Ein ÜLA-Platz koste den Steuerzahler über 17.000 Euro pro Jahr, bei den ÜLAs scheitere etwa jeder Dritte an der Lehrabschlussprüfung. "ÜLAs bieten keine praxisnahe Ausbildung und keine echten Perspektiven für die Jugendlichen, sie "schönen" vor allem die Zahlen bei der Jugendarbeitslosigkeit. Eine betriebliche Lehre hingegen ist eine echte "Ausbildungs- und Jobgarantie", so Amann. Noch dazu verursache eine betriebliche Lehrstelle für den Steuerzahler deutlich weniger Kosten: Ein betrieblicher Lehrling koste den Steuerzahler 5.605 Euro pro Jahr, rund die Hälfte davon würden die Unternehmen über den "Pleitefonds" selbst zahlen "Allein das Steuergeld, das die Regierung Jahr für Jahr in die ÜLAs hineinpumpt, wäre daher für einen Blum Bonus Neu hundertmal effizienter und besser eingesetzt. Der "alte" Blum Bonus hat mit einem Einsatz von rund hundert Millionen Euro über 12.500 zusätzliche betriebliche Lehrstellen gebracht", so Amann.

Da nun offensichtlich auch der Wirtschaftsbund aufgewacht sei, geht Amann davon aus, dass der WB gemeinsam mit dem RfW für eine finanzielle Stärkung der betrieblichen Lehre zugunsten der "Scheinwelt" der ÜLAs" eintreten werde - etwa durch einen Blum Bonus Neu, die Wiedereinführung der "Qualitätskontrolle" zur Mitte der Lehrzeit etc. "Und das nicht nur in der Wirtschaftskammer, sondern klarerweise auch im Parlament. Und da auch Wirtschaftsminister Mitterlehner und Finanzministerin Fekter Wirtschaftsbundmitglieder sind, sollte es auch seitens der Regierung entsprechende Initiativen geben - und zwar noch vor der Wahl. Wenn nicht, ist das der beste Beweis dafür, dass der Einsatz des Wirtschaftsbundes für die betriebliche Lehre und die ausbildenden Betriebe sich wieder einmal in leeren Worten erschöpft", so Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at