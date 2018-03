Photovoltaik-Förderlotto: Energiewende darf kein Glücksspiel sein!

Brunner: "Förderungsverlosung unfair und kontraproduktiv"

Wien (OTS) - Der heute bekannt gewordene Plan, zukünftig die Photovoltaikförderungen zu verlosen statt wie bisher nach dem umstrittenen Windhundprinzip zu vergeben, stößt bei den Grünen auf massive Kritik: "Das ist ein Schritt in die absolut falsche Richtung", bringt es die Grüne Umweltsprecherin im Parlament, NAbg. Christiane Brunner, auf den Punkt: "Es braucht ein verlässliches Fördersystem, das alle AntragstellerInnen fair berücksichtigt - und es braucht einen ernsteren Umgang mit diesem Thema", lehnt sie die Verlosungsidee ab: "Wir haben bereits einen Antrag zur Verbesserung der Situation gestellt, der im nächsten Wirtschaftsausschuss behandelt werden wird - für mich ist klar: Die Energiewende und die Photovoltaikförderung dürfen kein Glücksspiel sein!"

Als "Akutmaßnahme" fordern die Grünen, dass alle, die am 1. Jänner um Förderung eingereicht haben, auch etwas bekommen sollen: "Es ist ja etwas sehr Erfreuliches, dass so viele Menschen auf unabhängige Energieversorgung setzen wollen", so Brunner, die darauf verweist, dass es ja den Grünen bereits gelungen ist, mehr Fördermittel herauszuholen: "Freilich könnte man den Topf natürlich weiter aufstocken!" Die nun geplante Vorgangsweise ist jedoch "äußerst unfair - und kontraproduktiv für die Energiewende!"

