FP-Krauss: Freies WLAN für die ganze Josefstadt!

Vernünftige Investition ist aus dem Bezirksbudget zu finanzieren

Wien (OTS/fpd) - "Es ist eigentlich ganz einfach und entspricht den Bedürfnissen der Bürger", erklärt der Josefstädter FPÖ-Parteiobmann Maximilian Krauss. Die Josefstadt soll flächendeckend mit einem kostenlosen Internetzugang ausgestattet werden. Krauss: "In Parks, auf Plätzen und an jedem Ort soll das drahtlose Surfen möglich werden und die Josefstadt so als Vorreiter fungieren."

Der finanzielle Aufwand für den Bezirk würde sich in Grenzen halten und die entsprechenden Mittel sollten aus dem Bezirksbudget freigemacht werden. "Die hunderttausenden Euro, die in den letzen Jahren in sinnlosen Projekten wie dem Millionengrab Feuerroter Kakadu versenkt wurden, sollen ab nun vernünftig eingesetzt werden", führte Krauss weiter aus.

So würden nicht nur die öffentlichen Räume des Bezirks attraktiver, sondern auch den Wünschen der jungen Bezirksbewohner wirklich nachgekommen werden. "Da wäre das Geld sinnvoll investiert. Das ist zweifelsfrei intelligenter, als weiter linkslinke Vereine mit Unsummen zu subventionieren", so Krauss. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798