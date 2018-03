Haubner: Staatliche Lehrwerkstätten weiterentwickeln und Förderung effizienter einsetzen

Staatliche Lehrwerkstätten kosten drei Mal so viel pro Lehrstelle, als betriebliche Ausbildungsplätze mit geringeren Abschlussquoten - Lehre im Betrieb ist Erfolgsmodell

Wien, 29. März 2013 (OTS/Text) - "Staatliche Lehrwerkstätten kosten über drei Mal so viel pro Lehrstelle (17.319 Euro), wie ein betrieblicher Ausbildungsplatz (5.605 Euro), verzeichnen aber weitaus geringere Quoten bei den bestandenen Lehrabschlussprüfungen", erläutert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, im heutigen "Kurier", und betont: "Die überbetrieblichen Lehrwerkstätten sind eine wichtige Systemergänzung, die in ihrer Entwicklung aber nicht stehen bleiben dürfen. Im Gegensatz zu Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund wollen wir keine Lehrlings-Förderungen kürzen oder von Abschlussquoten abhängig machen, sondern bestehende Mittel effizienter bei den ausbildenden Betrieben einsetzen. Ziel muss sein, dass die Überbetrieblichen wieder die Aufgabe wahrnehmen, die für sie ursprünglich gedacht war. Nämlich: Jugendliche mit Defiziten so schnell wie möglich Betriebs-fit zu machen. Denn die Praxis beweist, dass Lehrlinge, die aus einem Betrieb kommen, viel schneller einen Arbeitsplatz finden." ****

"Die Lehre im Betrieb ist das Erfolgsmodell, dem wir die gut qualifizierten Fachkräfte in Österreich verdanken und um das wir international beneidet werden. Ich würde mir von Bundeskanzler Faymann daher wünschen, dass er mit internationalen Gästen nicht immer nur Lehrwerkstätten besucht, sondern auch einmal einen wirklichen Ausbildungsbetrieb präsentiert", betont Haubner. "Unsere heimischen Klein- und Mittelbetriebe bilden 80 Prozent der Lehrlinge in Österreich aus. Sie nehmen ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahr und geben damit über 100.000 Jungen eine Zukunftsperspektive", verdeutlicht Haubner abschließend und appelliert: "Überbetriebliche Lehrwerkstätten und die Ausbildung im Betrieb sollen unter effizientem Einsatz der Mittel weiterhin eine konstruktive Symbiose bilden können."

