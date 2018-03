Magna veröffentlicht Jahresbericht 2012

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. gab heute bekannt, dass ihr Jahresabschlussbericht für 2012 einschliesslich des Lageberichts und des geprüften Konzernabschlusses sowie der Formulare Annual Information Form (AIF) und Form 40-F nun auf der Website des Unternehmens http://www.magna.com zur Verfügung stehen. Magna hat diese Dokumente auch bei den Canadian Securities Administrators (abrufbar über deren Website unter http://www.sedar.com) und der U.S. Securities and Exchange Commission (abrufbar über deren Website unter http://www.sec.gov/edgar) eingereicht.

Magna wird ihren Aktionären auf Anfrage über die Unternehmensnwebsite oder schriftlich an Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada L4G 7 K 1 kostenlos einen Druckexemplar ihres geprüften Jahresabschlusses zukommen lassen, der im Geschäftsbericht 2012 enthaltenen ist.

ÜBER MAGNA

Wir sind ein führender globaler Automobilzulieferer mit 313 Produktionsstätten sowie 88 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 29 Ländern. Unsere 119.000 Mitarbeiter konzentrieren sich darauf, durch innovative Prozesse und Fertigung der Spitzenklasse unseren Kunden eine überlegene Wertschöpfung zu bieten. Zu unseren Kompetenzfeldern zählen die Produktion von Karosserien, Fahrwerken, Innenausstattungen, Aussenausstattungen, Sitzen, Antriebssystemen, Elektronik, Spiegelsystemen, Schliesssystemen, Dachsystemen und -modulen sowie die Entwicklung von Gesamtfahrzeugen und Auftragsfertigung. Weitere Informationen über Magna finden Sie unter http://www.magna.com.

