"Orientierung" am 31. März: Irakischer Patriarch: Christen brauchen Solidarität des Westens

Irakischer Patriarch: Christen brauchen Solidarität des Westens

Von einem "arabischen Winter" spricht der chaldäisch-katholische Patriarch Louis Raphael I. Sako, wenn er von der Lage der Christen in seinem Heimatland Irak redet: Anhaltende Gewalt, tiefe Gräben zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen, eine zunehmend sektiererische Mentalität ortet der christliche Würdenträger, der erst im Februar sein neues Amt als Oberhaupt der chaldäischen Kirche angetreten hat. Hoffnungen setzt der Patriarch der mit Rom unierten chaldäisch-katholischen Kirche in den neuen Papst, denn Franziskus habe selbst erlebt, was Gewalt im Leben eines Menschen anrichten kann. Er werde auch die Christen im Irak ermutigen, sich nicht von der Verzweiflung überwältigen zu lassen. Im Irak leben heute noch an die 300.000 chaldäisch-katholische Christen, weltweit dürften es 400.000 bis 500.000 sein. Ein Bericht von Klaus Ther.

Philippinen: "Schwerter zu Pflugscharen"

"From Arms to Farms", das ist das Motto eines Projekts für gender-und umweltsensible ländliche Entwicklung auf der philippinischen Insel Mindanao. Die Provinz Nord Cotabato, wo das Projekt angesiedelt ist, ist seit 40 Jahren einer der Brennpunkte des Konflikts zwischen muslimischen Rebellengruppen und der christlich geprägten Zentralregierung in Manila - ein Konflikt, der einen Grund auch in der extremen Armut der Region hat. "Wenn die Lebensgrundlage der Menschen gesichert ist, wollen sie nicht in gewaltsame Konflikte verwickelt werden", sagt Helenita Ruizo-Gamela, Leiterin der Don-Bosco-Foundation für nachhaltige Entwicklung. Die Don-Bosco-Foundation unterstützt rund 2.000 Kleinbauernfamilien in der Diözese Kidapawan dabei, auf diversifizierte, ökologische Landwirtschaft umzustellen. "Vielfalt ist der Schlüssel", so Helenita Ruizo-Gamela. "Wenn die Bauern nur Reis oder nur Zuckerrohr anbauen, dann ernten sie nur ein einziges Mal im Jahr. Aber Gemüse können sie alle zwei Tage ernten, Bananen alle zwei Wochen, Kokosnüsse alle zwei Monate. Vielfalt verhilft zu einem regelmäßigeren, stabileren Einkommen." Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Recht auf Bildung: Evangelische Schule erprobt "inklusive Oberstufe"

Nicht Menschen in ein System einpassen - sondern ein System an Menschen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen. Dieser Gedanke steht im Zentrum der "inklusiven Schule". Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen lernen in "inklusiven Schulen" gemeinsam in einem Klassenverband mit Schülerinnen und Schülern ohne Einschränkungen. Dieser Inklusionsgedanke wurde bisher nur in Kindergärten, Volksschulen und Hauptschulen umgesetzt. "Inklusiver Unterricht" endete mit der 9. Schulstufe, da mit der Schulpflicht auch das "Recht auf Schule" endet. Für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf gab es bisher nach der 9. Schulstufe keine Möglichkeit, weiter zur Schule zu gehen. Nun gibt es erstmals in Österreich auch eine "inklusive Oberstufe" - als Schulversuch am Evangelischen Oberstufenrealgymnasium in Grödig bei Salzburg. Ein wichtiger Gedanke dabei: Auch Mädchen und Burschen mit Handicap sollen die Möglichkeit haben - durch ein Mehr an Bildung - als Erwachsene ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

"Nachbar in Not": Nachhaltige Hilfe für Haiti

Es war "die Hölle auf Erden", als im Jänner 2010 in Haiti die Erde bebte: Mehr als 220.000 Menschen - vor allem im Großraum der Hauptstadt Port-au-Prince - wurden getötet, Hunderttausende wurden obdachlos, Tausende kamen bei einer Choleraepidemie ums Leben. Mehr als drei Jahre sind seither vergangen und viel hat sich verändert:

Die Millionenstadt Port-au-Prince ist weitgehend wiederaufgebaut, eine Welle der internationalen Hilfsbereitschaft hat dazu geführt, dass Zehntausende Familien wieder ein Dach über dem Kopf haben. Daran haben auch österreichische Spenderinnen und Spender ihren Anteil, die die ORF-Aktion "Nachbar in Not" für Haiti mit insgesamt fast 15 Millionen Euro unterstützt haben. Doch im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre gibt es auch weiterhin genug zu tun: Bis zu 400.000 Menschen leben in der Cité Soleil, dem riesigen Slum an der Peripherie der Hauptstadt. Und noch immer gibt es Zehntausende, die -notdürftig untergebracht - in provisorischen Zeltsiedlungen leben müssen. Ein Bericht von Christian Staudinger.

Im "Orientierung"-Studiogespräch: Dagmar Lassmann, Leiterin der Diakonie Katastrophenhilfe.

