"Frühling in Wien" live in ORF III

Das traditionelle Osterkonzert der Wiener Symphoniker sowie österliches Wochenendprogramm vom 30. März bis 1. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am höchsten Feiertag des Kirchenjahres präsentiert ORF III ein ganz besonderes musikalisches Highlight: "Frühling in Wien", das alljährliche Osterkonzert der Wiener Symphoniker", ist am Ostersonntag, dem 31. März 2013, ab 20.15 Uhr live im ORF-III-Hauptabend zu sehen. Maestro Fabio Luisi, der scheidende Chefdirigent der Wiener Symphoniker, präsentiert dabei mit ausgewählten Stücken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Ottorino Respighi ein Programm persönlicher Lieblingsstücke aus seiner italienischen Heimat. Es brilliert u. a. der sizilianische Tenor Roberto De Biasio. Durch den Abend begleitet für ORF III Barbara Rett. ORF 2 überträgt das Konzerthighlight am Ostermontag um 10.25 Uhr.

Weniger frühlingshaft, aber genauso österlich präsentiert sich das ORF-III-Programm am verlängerten Osterwochenende. Der Samstagvorabend ist besonders geprägt von Brauchtum und Tradition. Der Film "Auf der Spur Mariens durch Kärnten" folgt um 18.25 Uhr dem sogenannten Marienpilgerweg, erklärt uralte Ostertraditionen und beeindruckt vor allem mit der imposanten Naturlandschaft des südlichsten Bundeslandes Österreichs. Um 18.55 Uhr erklärt "Vom Aschenkreuz zum Osterlicht" die Hintergründe des Osterfestes, die Auferstehung Jesu als das Kernstück des christlichen Glaubens sowie die 40-tägige Fastenzeit anhand unzähliger Bräuche und Riten. Was es mit Traditionen wie Eierfärben und Osterfeuer und auch dem Osterhasen auf sich hat und warum die Kirche in der Osternacht verdunkelt wird, hinterfragt die ORF-III-Kurzdokureihe "Cultus - Der Feiertag im Kirchenjahr" um 19.20 Uhr.

Im Samstaghauptabend taucht ORF III mit der neunten Folge von Hugo Portischs legendärer Dokumentationsreihe "Österreich I" in die Geschichte Österreichs ein. "Der Sturm bricht los" offenbart um 20.15 Uhr das wahre Gesicht des nationalsozialistischen Regimes und erinnert an die Judenverfolgung, die mit den Judenpogromen am 9. November 1938 neue grausame Dimensionen erreichte. Anschließend beleuchtet die Dokumentation "Der Traum vom christlichen Staat -Katholische Kirche zwischen Republik und Anschluss" um 21.45 Uhr Motive und Entscheidungen der katholischen Kirche Österreichs rund um die "Maiverfassung" von 1934 und versucht mit Visionen, Missverständnisse, Irrtümern und Klischees aufzuräumen.

Am Ostersonntag, dem 31. März, feiert ORF III schon um 14.50 Uhr "Ostern am Peloponnes": Warum gilt die griechische Stadt Monemvasia am südlichen Peloponnes als bester Platz, um Ostern zu feiern? Und was macht die Feier der Auferstehung für die Griechen zum Fest der Feste? Werner Zips und Studenten der Universität Wien entführen in ein gänzlich neues Ostererleben.

Bevor es im Hauptabend "Bühne frei!" heißt für Fabio Luisi und das jährliche Konzerthighlight der Wiener Philharmoniker, zeigt ORF III um 19.45 Uhr im Künstlerporträt "Ganz persönlich: Fabio Luisi" die prägendsten Ereignisse einer beeindruckenden Karriere. Im Anschluss an die Live-Übertragung präsentiert Barbara Rett Luc Bondys Inszenierung von Puccinis "Tosca" unter dem Dirigat von Fabio Luisi mit den Stimmen von Karita Mattila, Jonas Kaufmann, Juha Uusitalo, Christian van Horn und Enrico Fissore - eine Produktion aus der Bayerischen Staatsoper München aus dem Jahr 2010 in Koproduktion mit der New Yorker Met und der Mailänder Scala.

Am Ostermontag, dem 1. April, zeigt ORF III ab 20.15 Uhr die letzten vier Folgen der zehnteiligen Dokumentationsreihe "Die Geburt des Christentums" und beschließt damit die Themenwoche Christentum im Rahmen des Jahresthemenkreises Weltreligionen. "Tage des Zorns" über die Ausfälligkeiten Paulus' in seinem ersten Apostelbrief, "Der Roman des Ursprungs" über die Entstehung der Apostelgeschichte sowie "Bruch mit dem Judentum" und "Verus Israel", über die Konsequenzen des Scheiterns der beiden Judenaufstände und die Frage, was das Judentum und das Christentum um das Jahr 150 tatsächlich spaltete und endgültig trennte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at