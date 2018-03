ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Finale beim "Sony Open Tennis" und SKN St. Pölten - SV Scholz Grödig

Am 30., 31. März und 1. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 30. März, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der Österreich-Radrundfahrt 2012 um 20.15 Uhr. Die Live-Übertragung vom Finale beim "Sony Open Tennis" in Miami um 17.30 Uhr, die Höhepunkte vom Laureus World Sports Awards 2013 um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 17.15 und 22.00 Uhr sind die Höhepunkte am Sonntag, dem 31. März. Programmhighlights am Montag, dem 1. April, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SKN St. Pölten - SV Scholz Grödig um 18.25 Uhr, die Dokumentation "We Ride -The Story of Snowboarding" um 20.30 Uhr, die Höhepunkte vom Weltcup-Parallelslalom in Bad Gastein um 17.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.00 Uhr.

Jakob Fuglsang vom Team Radioshack-Nissan fuhr bei der 64. Internationalen Österreich-Rundfahrt 2012 als erster dänischer Toursieger der Rundfahrt-Geschichte über die Ziellinie. Der 27-Jährige aus Genf entriss mit einer langen Flucht auf der Glockneretappe, wo er sich auch den Titel des "Glocknerkönigs" am Hochtor sicherte, Danilo di Luca das Führungstrikot. Beim Einzelzeitfahren in Podersdorf am Neusiedler See ließ der starke Zeitfahrer nichts mehr anbrennen und konnte in Wien über seinen zweiten Rundfahrtssieg in Jahr 2012 nach der Luxemburg-Rundfahrt jubeln.

2012 gab es beim "Sony Open Tennis" in Miami mit 326.131 Zuschauern einen neuen Rekord. Sechs Mal bereits wurde das "Sony Open Tennis", das mit 4.330.625 Dollar dotiert ist, von den Spielern zum besten ATP-1000-Turnier des Jahres gewählt. 2011 und 2012 holte sich Novak Djokovic den Titel. 2012 besiegte der Serbe im Finale den Briten Andy Murray mit 6:1 und 7:6. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

In Rio de Janeiro wurden 2013 die Laureus World Sports Awards vergeben. Zum "Sportsman of the Year" wurde der Sprinter Usain Bolt aus Jamaika gewählt. Über die Auszeichnung "Sportswoman of the Year" freute sich Jessica Ennis, Olympiasiegerin im Siebenkampf aus Großbritannien. Mit Felix Baumgartner war auch ein Österreicher unter den Ausgezeichneten: Der Salzburger bekam für seinen 39-Kilometer-Sprung aus dem Weltall die Trophäe für die "Action Sportsperson of the Year" verliehen. Die weiteren Awards-Gewinner:

European Ryder Cup Team ("Team of the Year"), Andy Murray ("Breakthrough of the Year"), Felix Sanchez ("Comeback of the Year"), Daniel Dias ("Sportsperson of the Year with a Disability"), Sebastian Coe ("Lifetime Achievement Award") und Michael Phelps ("Exceptional Achievement Award").

Im Spitzenspiel der 25. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga empfängt SKN St. Pölten das Team von SV Scholz Grödig. Die Salzburger kämpfen um den Meistertitel, aber auch die Niederösterreicher wollen sich im Kampf um Platz eins noch nicht ganz geschlagen geben. Kommentator ist Klaus Fischer. In der Pause zeigt ORF SPORT + "James Bond - der Biathlon-Film".

Die Dokumentation "We Ride - The Story of Snowboarding" ergründet die Ursprünge des Snowboardens - von Sherman Poppens Snurfer und dem Aufstieg der beiden rivalisierenden Firmen Burton und Sims bis hin zu der abwechslungsreichen und schillernden Karriere einiger der ganz Großen der Szene: Craig Kelly, Terje Haakonsen, Terry Kidwell, Shaun Palmer und vielen anderen mehr. Es ist eine unwiderstehliche, inspirierende und berührende Geschichte und ein Muss für jeden echten Snowboard-Fan.

