Seniorenbund zu Pflegefonds: Geld darf nur für Pflege verwendet werden!

Pflegestatistiken der Länder sind umgehend offen zu legen!

Wien (OTS) - Zum heutigen Bericht der Tageszeitung "Die Presse" hält LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes, Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes und vor allem Pflege-Verhandlerin des Österreichischen Seniorenrates, fest:

"Zur Verlängerung des Pflegefonds per Gesetz halten wir unsere Prinzipien fest: Wenn der Bund Geld für eine Landesaufgabe hergibt, dann müssen einheitliche Qualitätskriterien gewährleistet sein. Wir werden dieses Gesetz nur akzeptieren, wenn die Abschaffung des Kinderregress in allen Bundesländern sowie auch weitere einheitliche Rahmenbedingungen darin fixiert sind. Und überall ist heut zu Tage die Rede von mehr Transparenz - daher: welches Bundesland ist es, das die Gelder des Pflegefonds 2011 nicht widmungsgemäß bzw. nicht im vollen Umfang verwendet hat? Ist die 'Explosion der Pflegekosten' vielleicht doch nur einer der von diversen Interessenträgern verbreiteten 'Senioren-Mythen'? Die Pflegegeldbezieher stiegen von 2011 auf 2012 bekanntlich um 334 Personen an - das sind ja 'explosive' 0,08 Prozent Steigerung!"

Korosec weiter: "Wir verlangen zudem, dass die Pflegefonds-Statistiken sofort und uneingeschränkt veröffentlicht werden. Wenn das Geld durch ein Bundesland nicht für Pflege ausgegeben wird, muss das Geld zurückbezahlt werden, da muss man bitte aus der Wohnbauförderung lernen! Dort besteht die SPÖ ja auf die sofortige Zweckbindung - bei der Pflege will sie aber ein Gesetz so ändern, dass die heute vorgeschriebene Zweckbindung gelockert oder gar abschafft wird? Dem werden wir nicht zustimmen!"

"Wenn nun tatsächlich nach Ostern diese Verlängerung des Pflegefondsgesetz im Sozialministerium verhandelt wird, so ist der Österreichische Seniorenrat dem Bundesseniorengesetz entsprechend, zu diesen Verhandlungen beizuziehen - was bisher nicht erfolgt ist. Gesetze gelten nämlich auch für Ministerien! Insgesamt zeichnet sich hier leider nur ein kleines Gesetz ab, das einfach nur Geld an die Länder irgend wie ausschütten soll. Die ewig versprochene und leider seit Ende 2012 überfällige Pflege-Struktur-Reform ist das jedenfalls nicht. Wir vertreten 80 Prozent der Pflegebedürftigen und gut 60 Prozent der pflegenden Angehörigen (nämlich jene im Seniorenalter) -halbe Lösungen oder Husch-Pfusch-Gesetze werden wir nicht akzeptieren", betont Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

