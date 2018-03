Stronach/Lugar: Bankeninsolvenzrecht ist ein Gebot der Stunde!

Es kann nicht sein, dass immer die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden

Wien (OTS) - "Wenn Banken nicht in der Lage sind, entsprechend zu wirtschaften, benötigen wir klare Regelungen - für eine Einlagensicherung und für ein Schuldenmanagement. Es kann nicht sein, dass immer die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Deshalb ist ein Bankeninsolvenzrecht ein Gebot der Stunde!", erklärt Team Stronach Obmannstellvertreter Robert Lugar. Für ihn steht fest: "Wir benötigen eine verbindliche Regelung für Europa, denn die EU hat im Zuge der Finanzkrise bereits insgesamt knapp 100 Mrd. Euro auf nationaler Ebene in den Sand gesetzt."

"Schon 2008 musste Österreich heimische Banken massiv stützen. Dann die Bankenrettungspakete 2011 und 2012 und jetzt die prekäre Lage in Zypern - diese Auswirkungen sind am Budgetdefizit des Vorjahres klar zu erkennen", so Lugar. Da die Republik zudem noch immer für inländische Banken haften muss, müsse endlich ein Bankeninsolvenzrecht geschaffen werden, das die Steuerzahler aus der Haftung entlässt. "Es kann schließlich nicht sein, dass in guten Zeiten die Banken saftige Renditen machen, in schlechten Zeiten aber die Steuerzahler für alles aufkommen müssen", mahnt Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080