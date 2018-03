"Willkommen Österreich" mit Joachim Król und Ingo Appelt

"DIE.NACHT": Außerdem "Schlawiner" und "Come Fly with Me"

Wien (OTS) - Ein "Tatort"-Kommissar und ein deutscher Komiker nehmen in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" im Rahmen von "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 2. April 2013, um 22.05 Uhr Platz. Joachim Król machte erstmals mit seiner Rolle als Norbert in "Der bewegte Mann" auf sich aufmerksam. Obwohl er bereits seine Karriere in den 80er Jahren startete, gelang ihm an der Seite von Til Schweiger der Durchbruch. Aktuell ist der vielseitige Darsteller als "Tatort"-Ermittler Frank Steier (am Sonntag, dem 14. April, um 20.15 Uhr in "Tatort - Wer das Schweigen bricht") im Fernsehen zu sehen. Ingo Appelt hat viele Gesichter. Als Komiker weiß er, wie er sein Publikum zum Lachen bringen kann. Seine CD "Abräumer" brachte ihm sogar eine Echo-Nominierung. Und die "Schlawiner" (23.00 Uhr) versuchen in der Folge "Landpartie" ihr Karma zu reinigen. Im Anschluss folgen die britischen Comedy-Stars Matt Lucas und David Walliams mit einer weiteren Ausgabe von "Come Fly with Me" um 23.35 Uhr, in der das Personal diesmal streikt und Voodozauber in der Luft liegt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Joachim Król und Ingo Appelt

Joachim Król studierte Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Spätestens seit dem Film "Der bewegte Mann", in dem er den schwulen Norbert an der Seite von Til Schweiger spielte, ist er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Weitere Filme mit Joachim Król sind u. a. "Es geschah am helllichten Tag", "Lola rennt" oder "Zugvögel. Einmal nach Inari". Derzeit kann man den Schauspieler als Frankfurter "Tatort"-Ermittler Frank Steier sehen, davor verkörperte er Kommissar Lutter. Neben seiner Film- und TV-Tätigkeit spielt Joachim Król auch immer wieder am Theater.

Ingo Appelt begann nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Bei einem Auftritt für die Jugendkonferenz der IG Metall wurde sein komödiantisches Talent erkannt. Es folgte die Tour "Heiter Be-Sinnlich". Nach einer Tournee mit dem Programm "Wir sterben und Sie machen Witze" folgten vermehrt Auftritte in diversen TV-Shows. Für seine CD "Abräumer" erhielt Appelt eine Echo-Nominierung. 1999 war der Komiker Supporting Act für Marius Müller-Westernhagen auf dessen Stadiontournee. Alle weiteren Shows wie "Superstar", "Retter der Nation", "Männer muss man schlagen" und "Frauen sind Göttinnen - Wir können nur noch beten!" waren allesamt höchst erfolgreich. Im TV ist Ingo Appelt immer wieder gerngesehener Gast und Moderator in und von verschiedenen Shows.

"Schlawiner - Landpartie", 23.00 Uhr

Norbert (Martin Oberhauser) hat ein Geschenk für Maia (Angelika Niedetzky) - bevor die Stimmung überkocht, sorgt Manu (Michael Ostrowski) für die angemessene Trauer. Gunter, ein alter Freund, hat seine Mutter verloren. Andreas (Christian Dolezal) will wegen einer Millionärstochter sein Karma reinigen und schließt sich der Begräbnisgruppe an. Diamanten sind auch der Schweine bester Freund -da hilft auch keine Pizza "Funghi Speciale".

"Come Fly with Me", 23.35 Uhr

Auf der neusten Pauschalreise von Peter und Judith geraten die beiden in die dunklen Künste des Voodoo, während Tommy endlich sein langersehntes Vorstellungsgespräch als Pilot bekommt. Fearghal hofft weiterhin auf einen goldenen Trolley bei den "Steward of the Year Awards", und am Kiosk muss Penny Carter ausnahmsweise ein wenig arbeiten. In der Abflughalle wird der Paparazzo Buster nach einem Zwischenfall suspendiert und der Besitzer der Billigfluglinie FlyLo, Omar Baba, muss sich mit der neusten Meuterei seiner Mitarbeiter auseinandersetzen, als das gesamte Bodenpersonal zu streiken beginnt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

