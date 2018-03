NÖVOG: Monatsrückblick März 2013

30.03.2013: Schneeberg Sesselbahn: Schneewanderer und Tourengeher willkommen!

"Nachdem das Salamander Schigebiet geschlossen hat, gehört der Schneeberg für die nächsten zwei bis drei Wochen den Schneewanderern und Tourengehern", bestätigt Verkehrslandesrat Karl Wilfing. Von der Bergstation (1.210 m) stehen mit passender Ausrüstung alle Möglichkeiten offen. Sobald auch auf dem Fadensattel der Schnee geschmolzen ist, geht das Wintererlebnis nahtlos in den Wanderbetrieb über.

27.03.2013: Ausblick auf ein buntes Sommerangebot mit den Angeboten der NÖVOG

Die Wachaubahn lockt ab Juni mit Themenfahrten und ab Mai mit Wachau-Kombitickets. Die Schneebergbahn fährt ab 27. April im Halbstunden-Takt. Auf der Gemeindealpe setzt man ab Mai wieder auf die 55 Mountaincarts und 90 Monsterroller als Publikumsmagneten. Bei Themenfahrten mit der Waldviertelbahn kann man ab Mai das Waldviertel von seiner schönsten Seite erleben, auch die beliebte Dampflok ist wieder unterwegs. Der Reblaus Express hat ab Mai den Heurigenwaggon wieder stets mit auf Schiene. Die Schneeberg Sesselbahn bringt ihre Gäste ab sofort in wenigen Minuten auf den Fadensattel, der ein idealer Ausgangspunkt für 80 km Wanderwege ist.

27.03.2013: Wilfing zur erfolgreichen NÖVOG Winter-Bilanz

"Die vergangene Wintersaison war die bislang erfolgreichste der noch kurzen Wintergeschichte der NÖVOG. Wir konnten bei der Salamander Sesselbahn und den Bergbahnen Mitterbach ein Gästeplus verzeichnen", bestätigte Verkehrslandesrat Karl Wilfing im Rahmen des Rückblicks auf die Wintersaison 2012/2013 in den von der NÖVOG betriebenen Schigebieten am Schneeberg und auf der Gemeindealpe. "Insgesamt werden wir 2013 rund 54 Millionen Euro in unsere Bahnen investieren", so der Landesrat.

24.3.2013: Schneeberg Sesselbahn wechselt vom Schi- zum Wanderbetrieb

"Wir haben in das Salamander Schigebiet 1,5 Mio. EURO investiert", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing. " Die Entwicklung gibt uns Recht." Im Salamander Schigebiet gab es in der Wintersaison 2012/2013 mit 7.300 Gästen trotz spätem Saisonstart ein Gästeplus von 3%. Die Anzahl der Fahrten stieg sogar um 20%. In das Salamander Schigebiet wurden im vergangenen Jahr 1,5 Mio. EURO investiert.

23.03.2013: Wachaubahn startet in den Frühling

Am Wochenende ist sie bereits wieder unterwegs - im Sommer dann täglich. Auch heuer locken unter dem Motto "best of wachau - kunst und wein" wieder Themenfahrten mit Kulinarik und professioneller Weinbegleitung sowie die beliebten Wachau-Kombitickets.

20.03.2013: Mariazellerbahn: Die zweite Himmelstreppe ist da!

Die zweite von insgesamt neun Himmelstreppen ist eingetroffen. "Die Garnitur wurde von der Herstellerfirma Stadler Rail AG per Tieflader zum Bahnhof Ober-Grafendorf angeliefert", informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing. "Noch am selben Tag wird mit der Inbetriebnahme des Fahrzeugs begonnen." Pro Monat soll ab Juni jeweils ein weiterer Niederflurtriebwagen angeliefert werden.

17:03.2013: Gemeindealpe Mitterbach: Erfolgreiche Wintersaison zu Ende

"Die Gemeindealpe zieht sportliche Schifahrer an", bestätigt Verkehrslandesrat Karl Wilfing. 21.600 Gäste besuchten in der Wintersaison die Gemeindealpe (plus 11 %). Die Zahl der Fahrten ist um 13 % gestiegen. Nun beginnen die Vorbereitungen auf die Sommersaison mit Mountaincart und Monsterroller, die am 1. Mai startet.

15.03.2013: Mariazellerbahn: Ertüchtigung der Strecke geht in die nächste Phase

Die Strecke der Mariazellerbahn wird von 03. bis 26. April 2013 für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen gesperrt. Während der Streckensperre werden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen gebündelt. Für diesen Zeitraum steht den Fahrgästen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung.

