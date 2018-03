Karlheinz Töchterle: Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten weiter erhöhen

Rahmenbedingungen für Doktoratsstudierende mit FH-Diplom- bzw. Masterabschluss weiter verbessern - Mobilität der Studierenden soll gesteigert werden

Wien (OTS) - Die Zahl der Promovierten, die ein Fachhochschul-Grundstudium absolviert haben, ist seit dem Jahr 2005 stetig angestiegen (von 0,3% auf 2%). Absolventinnen und Absolventen einer Fachhochschule haben die Möglichkeit, ein Doktoratstudium an einer Universität zu absolvieren. Mit einer aktuellen Verordnung des BMWF werden die rechtlichen Festlegungen getroffen, welche Fachhochschulstudien zu einem Doktoratsstudium berechtigen. "Wir wollen die Durchlässigkeit im tertiären Sektor verbessern und die Mobilität der Studierenden weiter erhöhen. Es soll in Österreich keinen Abschluss ohne Anschluss geben", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle.

Mit diesem Ziel wurde auch die Arbeitsgruppe "Durchlässigkeit im tertiären Sektor" in der Hochschulkonferenz im September 2012 eingerichtet. Die Arbeitsgruppe soll zusätzliche Verbesserungsvorschläge ausarbeiten und der Hochschulkonferenz vorlegen. Ziel ist, die wechselseitige Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten weiter zu verbessern - unter der Prämisse, die Verfahren möglichst einfach zu gestalten. Die Arbeitsgruppe gibt Empfehlungen zur Förderung der Durchlässigkeit an Universitäten und Fachhochschulen, die von beiden Hochschulsektoren gleichermaßen umgesetzt und berücksichtigt werden können. Ziele hierbei sind die Verbesserung von Transparenz und Klarheit sowie eine vereinfachte Abrufbarkeit von Informationen. Das Ergebnis der Beratungen zwischen den Vertreter/innen von Universitäten, Fachhochschulen, Österreichischer HochschülerInnenschaft, Wissenschaftsrat und BMWF soll der Hochschulkonferenz im Mai 2013 vorgelegt werden.

Im Wintersemester 2012 gab es rund 343.000 Studierende an Universitäten (rund 300.000; ordentliche und außerordentliche) und Fachhochschulen (42.685; inkl. FH-Lehrgänge). Bei den Studierendenzahlen an Universitäten war gegenüber dem WS 2011 ein Zuwachs von 2,4% (plus 7.114 Personen) zu verzeichnen, an den Fachhochschulen betrug der Zuwachs 5,3% oder 2.090 Personen (ohne Lehrgänge). In Bachelor-, Master- und Diplomstudien befanden sich im WS 2012 an den Fachhochschulen 41.366 Personen. Die Zahl der FH-Abschlüsse stieg um 0.4% oder 50 Personen.

