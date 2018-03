Saisonstart für Jugendstilführungen am Lemoniberg

Am 3. April starten die Jugendstilführungen im Areal des Otto Wagner-Spitals

Wien (OTS) - Die Jugendstilführungen am Lemoniberg starten am 3. April. Jeden Mittwoch um 14 Uhr gibt es bis Ende Oktober die Gelegenheit, die architektonischen und historischen Besonderheiten entlang der Kulturachse des Otto-Wagner-Spitals bis zur Otto-Wagner-Kirche zu entdecken.****

Weihwasserspender und ungleich lange Bänke

Warum sind einige Bänke in der Otto-Wagner-Kirche kürzer als andere? Was hat das Otto-Wagner-Spital mit dem Narrenturm zu tun? Und warum tropft das Weihwasser aus Spendern? Diese und andere Fragen werden ab 3. April jeden Mittwoch bei den Jugendstilführungen beantwortet. Der Spaziergang startet im Foyer des Direktionsgebäudes, führt vorbei an den Lichtstelen, die an die vielen Kinder vom Spiegelgrund erinnern, zum Pavillon V, wo das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes die Dauerausstellung "Der Krieg gegen die "Minderwertigen"" zeigt, bis zur Otto Wagner Kirche "Zum Heiligen Leopold". Die goldene Kuppel der Kirche erinnert an eine halbe Zitrone und hat dem "Lemoniberg" seinen Spitznamen beschert.

Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 14 Uhr im Foyer der Verwaltungsdirektion. Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintrittspreise: Erwachsene 12 Euro, Jugendliche (15-18 Jahre) 10 Euro, Studierende und PensionistInnen 10 Euro. Für Kinder (maximal zwei in Begleitung) ist der Eintritt kostenlos.

Weiterführende Informationen sind unter www.wienkav.at/ows/kultur abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Krankenanstaltenverbund/Otto-Wagner-Spital

Baier Katharina

Tel. 91 060/11007

Katharina.baier @ wienkav.at



Wiener Krankenanstaltenverbund/Presse

Mag.a Monika Sperber

Tel: 40409/70053

monika.sperber @ wienkav.at