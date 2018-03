Ein "Nackerpatzl" am 2. April bei den "CopStories"-Kieberern von ORF eins

Sechste Folge der ORF-Serie mit u. a. Zeiler, Falck, Yardim und Kottal

Wien (OTS) - Ein "Nackerpatzl" treibt am Dienstag, dem 2. April 2013, in Ottakring sein Unwesen, wenn um 20.15 Uhr eine neue Folge der ORF-Serie "CopStories" auf dem Programm von ORF eins steht. Irre, Engel und ein Schatz - dem Team um Johannes Zeiler bleibt auch in der sechsten der vorerst insgesamt zehn Folgen wirklich so gar nichts erspart. In weiteren Rollen und unter der Regie von Paul Harather nehmen erneut Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan ihre Ermittlungen auf. Als Integrations-Bezirksrätin ist Proschat Madani zu sehen.

"Nackerpatzl" (Dienstag, 2. April, 20.15 Uhr, ORF eins)

Ein Bekannter von Matthias (Martin Leutgeb) kommt auf die Polizeiinspektion, um ihn um Hilfe bei der Suche nach seiner Tochter Lena zu bitten. Er macht sich Sorgen, sie könnte ins Rotlichtmilieu abgerutscht sein. Währenddessen versucht Lukas (Serge Falck), einen Irren, der sich für einen Engel hält, davon abzuhalten, vom Dach zu springen. In einer Zinshauswohnung wird ein Toter gefunden, der angeblich einen Schatz besaß. In Romans (Holger Schober) und Florians (David Miesmer) Fall ist für hochgehende Emotionen gesorgt - ein Hund hat ein Kind verletzt, und zwar nicht zum ersten Mal. Andreas (Johannes Zeiler) schließlich stellt Altan (Fahri Yardim) einem Staatsanwalt vor, der ein überregionales Team zur Drogenbekämpfung leitet. Altan soll als Doppelagent in die Organisation seines Cousins Dogan (Hakan Yavas) eingeschleust werden.

"CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at