Haubner: ÖGB will nur kassieren, Wirtschaftsbund steht für Reformen

ÖGB-Programm ist faules Osterei - Foglar will arbeitenden Menschen und Unternehmen schon ab 150.000 Euro bei Schenkungen und Erbschaften in die Tasche greifen

Wien, 29. März 2013 (OTS/Text) - Der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, bezeichnet das jüngste ÖGB-Belastungspaket in den heutigen "Salzburger Nachrichten" als "faules Osterei, das nach außen für die Gewerkschaft glänzen mag, innen aber verfault und ewig gestrig" ist. Der Gewerkschaftsbund hat mit dem niedrigsten Mitgliedsstand seit dem Jahr 1950 zu kämpfen. Der Druck auf ÖGB-Chef Foglar wird scheinbar immer größer. "Anders ist dieses wirtschaftsfeindliche Arbeitsplatzvernichtungsprogramm nicht zu erklären", so Haubner. ****

"Scheinbar geht die Erkenntnis der Menschen, die dem ÖGB den Rücken kehren, weit über die des Gewerkschaftsbund-Chefs hinaus. So haben die Menschen erkannt, dass eine Arbeitszeitverkürzung nicht mehr Arbeitsplätze schafft. Dass ein sicherer Arbeitsplatz in Zeiten wie diesen wichtiger ist, als mehr Urlaub. Und vor allem, dass sogenannte Vermögenssteuern nicht nur die 'Reichen' treffen würden. ÖGB-Foglar will den hart arbeitenden Menschen und Unternehmen schon ab 150.000 Euro bei Schenkungen und Erbschaften in die Tasche greifen. Die Bürger und Betriebe wissen genau, dass sie es sind, die die Zeche bezahlen müssten. Mit diesen populistischen Forderungen zeigt sich einmal mehr, dass der ÖGB nicht lernfähig ist, die immer gleichen Belastungsideen aus der Schublade holt und nur kassieren will", betont Haubner, und verweist auf Dr. Andreas Koller, der in den gestrigen "Salzburger Nachrichten" bemerkte: "Den diversen Steuererhöhungsideen widmet der ÖGB-Leitantrag eine ganze klein gedruckte A4-Seite, während er für die Entlastungen ('für kleine und mittlere Einkommen') mit dreieinhalb Druckzeilen auskommt."

"Der Wirtschaftsbund kämpft hingegen für spürbare Entlastungen und effiziente Reformen", verdeutlicht Haubner: "Statt neue Steuern und Belastungen einzuführen, gilt es, in Innovation, Forschung und Entwicklung zu investieren - das ist der richtige Weg in eine gesunde Zukunft. So wollen wir sichere Arbeitsplätze schaffen." Abschließend appelliert Haubner: "Ich wünsche mir vom ÖGB einmal den gleichen Eifer, wenn es um Reformen geht, wie beim Erfinden neuer Steuern."

