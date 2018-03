Kunst-Schau "an SICHT sache" im Bezirksmuseum Döbling

Berger und Vilem-Weber zeigen Werke am 4. und 7. April

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Döbling in Wien 19., Döblinger Hauptstraße 96 ("Villa Wertheimstein"), präsentieren Helga Berger und Walburga Vilem-Weber am Donnerstag, 4. April, im Rahmen eines Kultur-Abends mit dem Titel "an SICHT sache" ihr Schaffen. Der Bezirksvorsteher des 19. Bezirkes, Adolf Tiller, nimmt um 19.00 Uhr die Eröffnung der Veranstaltung vor. Helga Berger stellt moderne Malereien mit unterschiedlichen Motiven, ausgeführt in verschiedenen Techniken, aus. Die Künstlerin ist offen für Experimente und meint dazu: "Der Prozess des Malens ist mir stets wichtiger als das fertige Bild." Walburga Vilem-Weber setzt ebenfalls auf eine experimentelle Basis und lässt sich bei der Anfertigung ihrer Werke durch Intuitionen leiten. Der Wahlspruch der keramischen Bildhauerin lautet: "Die Asche meiner Träume, ist die Amme meiner Visionen." Nach dem Kultur-Abend am Donnerstag, 4. April, können die kunstvollen Arbeiten von Helga Berger und Walburga Vilem-Weber nochmals am Sonntag, 7. April, im Zeitraum zwischen 10.00 und 18.00 Uhr betrachtet werden. Der Eintritt in das Bezirksmuseum Döbling ist gratis. Mehr Informationen zur "an SICHT sache" fordern Interessierte beim ehrenamtlichen Museumsteam unter der Telefonnummer 368 65 46 (tlw. Anrufbeantworter) oder per E-Mail an: bm1190 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Malerin Helga Berger: http://members.aon.at/helga.berger/Helga_Berger/Uber_mich.html o Keramische Bildhauerin Walburga Vilem-Weber: http://www.kfvstockerau.at/kunstler/vilem/vilem_weber.html http://wvwkeramik.jimdo.com o Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

