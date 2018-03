Landstraße: Tötschinger spricht über Bezirkshistorie

Lesung am 4. April im Amtshaus am Karl Borromäus-Platz 3

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Landstraße lädt zum Besuch einer bezirksgeschichtlichen Lesung am Donnerstag, 4. April, mit dem Schauspieler und Moderator Gerhard Tötschinger ein. Schauplatz der Veranstaltung ist das Magistratische Bezirksamt für den 3. Bezirk (3., Karl Borromäus-Platz 3). Der Rezitator informiert ab 19.00 Uhr über die seinerzeitige Vereinigung der Vorstädte Landstraße, Erdberg und Weißgerber, über das Bürger-Spital zu St. Marx sowie über Konzerte von Carl Michael Ziehrer mit der Deutschmeister-Musik. Von imposanten Bauwerken, darunter das Belvedere, das Palais Schwarzenberg, das Hundertwasser-Haus und die Sophiensäle, bis zu König Richard Löwenherz und dem Lieben Augustin hat Gerhard Tötschinger eine breite Palette kurzweiliger und bildender Erzählungen auf Lager. Der Zutritt zum Leseabend ist frei. Auskunft:

Telefon 4000/03 127 (tlw. Anrufbeantworter), E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Auch eine Besichtigung der umfangreichen bezirkshistorischen Sammlung des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist Alt und Jung zu empfehlen. Das Museum ist am Sonntag (von 10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (von 16.00 bis 18.00 Uhr) geöffnet. Stets ist der Eintritt kostenlos. An Feiertagen und während der Schulferien bleiben die Schauräume gesperrt. Informationen im Internet:

www.bezirksmuseum.at.

Der Rezitationsabend mit Gerhard Tötschinger am Donnerstag, 4. April, wird von der ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen gemeinsam mit dem Theater "Neue Tribüne Wien" ausgerichtet. Es ist die Durchführung derartiger Veranstaltungen in den Jahren 2013 und 2014 in sämtlichen Bezirken vorgesehen. Über Details der Reihe "A bisserl Sievering, a bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg" kann sich jedermann via E-Mail beim ARGE-Präsidium erkundigen: office @ bezirksmuseum.at.

