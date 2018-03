Fotografien von Herbert Langmüller im Bezirksmuseum 11

Von 4.4. bis 28.6.: Schau "Simmering kontra Simmering II"

Wien (OTS) - Arbeiten des Fotokünstlers Herbert Langmüller sind im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) von Donnerstag, 4. April, bis Freitag, 28. Juni, zu besichtigen. Unter dem Titel "Simmering kontra Simmering II" legt der bekannte Lichtbildner eine beeindruckende Kollektion bezirksbezogener Fotos vor. Von 1962 bis in die heutige Zeit spannt sich der Bilderbogen. Oft war der Fotograf in seinem Heimatbezirk Simmering unterwegs und hielt Motive fest, die in ihm Erinnerungen an die Vergangenheit wecken. Langmüllers Aufnahmen zeigen die Gegenwart und erzählen zugleich von der Geschichte. Das Simmeringer Bezirksmuseum ist am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.30 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist gratis.

Eröffnung durch BV Angerer, Einleitende Worte: GR Troch

Die frei zugängliche Vernissage am Donnerstag, 4. April, findet im Festsaal des Amtsgebäudes am Enkplatz 2 statt. Beginn: 19.00 Uhr. Eröffnet wird die Foto-Schau durch die Bezirksvorsteherin des 11. Bezirkes, Renate Angerer. Museumsleiterin Petra Leban begrüßt die Gäste. Gemeinderat Harald Troch spricht einführende Worte. Das Museum richtet die Schau "Simmering kontra Simmering II" im Zusammenwirken mit dem Verein "Rhythmus und Kultur" aus. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/11 127 (öfters Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1110 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

