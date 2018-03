Niederösterreichs Straßen sind heute überwiegend nass

Ein wenig Neuschnee in drei Landesvierteln

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind heute, Freitag, 29. März, überwiegend nass, in höheren Lagen des Alpenvorlandes und des Waldviertels muss teilweise mit Schneematsch bzw. gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Raabs an der Thaya, Ottenschlag und Persenbeug kann es abschnittsweise zu Glättebildung kommen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gang.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen - 3 Grad in Aspang und + 6 Grad in Gloggnitz. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel und im Mostviertel jeweils bis zu einen Zentimeter und im Industrieviertel bis zu vier Zentimeter. Im Raum Eggenburg, Neulengbach, Poysdorf, Ottenschlag, Allentsteig, Dobersberg, Horn, Schrems, Waidhofen an der Thaya und Retz kommt es stellenweise zu leichten Schneeverwehungen. Im Raum Eggenburg, Allentsteig und Gföhl gibt es abschnittsweise Bodennebel mit Sichtweiten um die 50 Meter.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

