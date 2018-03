Reifenmarkt Jänner/Feber 2013

Wien (OTS) - In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurden in Österreich 240.000 PKW Reifen mit einem Wert von knapp über Euro 30 Millionen verkauft. 92% des Volumens wurde für Winterreifen und 8 % für Sommerreifen investiert. Ganzjahresreifen haben in Österreich einen kaum messbaren Marktanteil.

64 % der verkauften Winterreifen wurden mit dem Speedindex T (-190Km/h), 29 % mit dem Speedindex H (-210Km/h) und knapp 6 % mit dem Speedindex V (-240Km/h) ausgeliefert.

