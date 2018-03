Mitterlehner: Serviceplattform mit 450 Kinderbetreuungsprojekten in den Sommerferien ist online

Familienminister: Angebote für bedarfsgerechte Kinderbetreuung auf www.familieundberuf.at - Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wien (OTS/BMWFJ) - Während der Sommerferien ist es für berufstätige Mütter und Väter oft herausfordernd, eine optimale und vor allem bedarfsgerechte Kinderbetreuung zu finden. Aufgrund der großen Nachfrage stellt die Familie & Beruf Management GmbH daher auch heuer wieder eine Plattform mit Sommerferienbetreuungsprojekten aus allen Bundesländern zur Verfügung. Sie kann unter www.bmwfj.gv.at und www.familieundberuf.at abgefragt werden. "Damit bieten wir den Eltern einen möglichst umfassenden Überblick über regionale Betreuungsangebote. Mit über 450 Projekten aus ganz Österreich ist die Auswahl größer denn je", betont Familienminister Reinhold Mitterlehner. Das Angebot umfasst die stunden-, tage- und wochenweise Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr. Die große Bandbreite der privaten Projekte reicht von Sport- und Musikcamps über Kreativwochen bis hin zu Lerngruppen.

Auch für Unternehmen, die ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der Sommerferien unterstützen sowie Informationen über Betreuungsangebote weitergeben wollen, bietet die Plattform Unterstützung. "Jedes zusätzliche Angebot schafft Erleichterung für berufstätige Eltern und hat in weiterer Folge auch positive betriebswirtschaftliche Auswirkungen für den Betrieb", erklärt Mitterlehner. Unterstützend für Eltern und Unternehmen wirkt, dass im Zuge der laufenden Ausbauoffensive für die Kinderbetreuung die Jahresöffnungszeiten der öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in den Ländern schrittweise erweitert werden. Pro Jahr entstehen zudem rund 5.000 neue Plätze, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf den unter-drei-Jährigen Kindern liegt.

Die Kurzinformationen zu den einzelnen Sommerferien-Betreuungsprojekten auf www.familieundberuf.at bieten einen guten Überblick über Schwerpunkte und regionale Streuung in den einzelnen Bundesländern. Initiativen, die in dieser Liste noch nicht aufscheinen, können direkt bei der Familie & Beruf Management GmbH unter der Telefonnummer 01/218 50 70 sowie via E-Mail unter office @ familieundberuf.at eingemeldet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at