"Bürgeranwalt" am 30. März: Magersüchtige Wienerin von Behörden im Stich gelassen?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 30. März 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Magersüchtige Wienerin: Von Behörden im Stich gelassen?

Die 15-jährige Wienerin Franziska A. leidet an Magersucht. Weil die Therapien im Wiener Wilhelminenspital erfolglos gewesen waren, wurde sie ins Therapiezentrum Weidenhof nach Kärnten überwiesen. Dort geht es ihr endlich besser, doch die Finanzierung der lebenswichtigen Therapien und Behandlungen ist nicht gesichert: Krankenkasse, der Fonds Soziales Wien bzw. MA 11 wollen die Kosten nicht übernehmen. Nun haben sich die verzweifelten Eltern, die monatlich fast 4.000 Euro aus eigener Tasche zahlen müssen, an Volksanwalt Dr. Peter Kostelka gewandt.

Wolfsberg: Bald nicht mehr "zweigeteilt"?

Gleich drei unbeschrankte Bahnübergänge in Wolfsberg im Kärntner Lavanttal sind seit 2010 geschlossen, deshalb sei Wolfsberg jetzt eine "geteilte" Stadt, klagten die Anrainer. Noch dazu sei die im Gegenzug neu errichtete Überführung für ältere Personen und Menschen mit Behinderung praktisch unpassierbar, hieß es noch im Herbst vergangenen Jahres. Jetzt die gute Nachricht: Im Juni soll ein Fußübergang errichtet und fertiggestellt werden.

"Zerbrochenes" Wohnhaus

2009 wurde das Nachbarhaus der Familie H. aus Wiener Neudorf abgerissen und eine Wohnhausanlage gebaut. Doch im Zuge der Bauarbeiten entstanden an den Wänden des Hauses der Familie H. riesige Risse, die Familie musste einige Monate ausziehen. Inzwischen sind die Schäden behoben, doch Familie H. fürchtet, dass Folgeschäden auftreten können. Wären all diese Kalamitäten von Bauträger und Baubehörde zu vermeiden gewesen? Ist das Haus nach der aufwendigen Sanierung jetzt gar mehr wert als vorher, wie der Bauträger behauptet?

