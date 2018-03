Volta Resources ruft strategische Überprüfung zu Alternativen hinsichtlich der Gold-Porphyr-Lagerstätte Gaoua ins Leben

Toronto (ots/PRNewswire) - TSX: VTR

Volta Resources Inc. ("VoltaResources" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass eine strategische Überprüfung zu Alternativen hinsichtlich der Gold-Porphyr-Lagerstätte Gaoua ins Leben gerufen wurde. Zu den strategischen Alternativen gehören unter anderem der Verkauf der gesamten oder eines Teils der Unternehmensbeteiligung am Gaoua-Projekt. Dieser Prozess ist Teil der anhaltenden Rationalisierung des Bestandsportfolios des Unternehmens, die dazu dient, sich auf die weitere Entwicklung seines Kiaka-Goldprojekts, das grösste unerschlossene Goldprojekt in Burkina Faso, zu konzentrieren.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass der Prozess zu einer Transaktion führen wird, und es gibt es keine Informationen zu den Bedingungen und zum Zeitpunkt einer solchen Transaktion, sollte diese tatsächlich stattfinden. Das Unternehmen hat BMO Capital Markets beauftragt, es bei der strategischen Überprüfung zu unterstützen.

Das Projekt Gaoua befindet sich im Süden Burkina Fasos, oberhalb des Grünsteingürtels Boromo. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 558,2 km2, die in Streichrichtung einen 30 km langen "Porphyr-Korridor" mit mehreren Porphyr-Bohrzielen aufweist. Wie am 23. Januar 2013 bekanntgegeben wurde, hat das Unternehmen kürzlich eine Mineralressourcenschätzung abgeschlossen, die nur zwei dieser Bohrziele betrifft, nämlich Gongondy und Dienemera. Diese hat Folgendes ergeben:

Abgeleitete Ressourcen von 282,41 Millionen Tonnen mit 0,53 % CuEQ(1) (0,32 % Cu und 0,35 g/t Au) für 2,008 Millionen Pfund Kupfer und 3.169.600 Unzen Gold (Grenzgehalt von 0,30 % CuEQ); und

Zusätzliche angezeigte Ressourcen von 22,02 Millionen Tonnen mit 0,49 % CuEQ(1) (0,29 % Cu und 0,33 g/t Au) für 138,6 Millionen Pfund Kupfer und 236.300 Unzen Gold (Grenzgehalt von 0,30 % CuEQ).

(1) Der Kupferäquivalentgehalt wurde mit 3,00 USD/lb Kupfer (Cu) und 1.400 USD/oz Gold (Au) berechnet und ist nicht an den Bergbau und metallurgischen Abbau angepasst, da diese unsicher sind. Die Formel lautet: CuEQ = Cu% + (Au g/t x 0.6).

Weitere Details zu den Mineralressourcen entnehmen Sie bitte dem Bericht mit dem Titel "N1 43-101 Technical Report on a Mineral Resource Estimate for the Gaoua Project, Burkina Faso, January 2013" ("N1 43-101 Technischer Bericht zur Mineralressourceneinschätzung des Gaoua-Projekts in Burkina Faso, Januar 2013") mit Datum vom 22. Januar 2013, den Sie auf http://www.sedar.com finden. Guy Franceschi, Vice President für Untersuchungen bei Volta Resources, der gemäss des kanadischen "National Instrument 43-101"-Standards qualifiziert ist, hat den Inhalt der vorliegenden Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Informationen zu Volta Resources:

Volta Resources verfügt über ein Portfolio aus hochwertigen Goldexplorationsprojekten in Burkina Faso und Ghana, zwei bergbaufreundlichen Staaten in Westafrika mit nachweislich erstklassigen Goldvorkommen. VTR bemüht sich bezüglich seines Vorzeige-Goldprojekts Kiaka um eine rasche Erschliessungsentscheidung (die NI-43-101-konformen Bodenschätze umfassen 153,26 Millionen Tonnen mit 0,99 g/t Au bzw. 4.862.000 Unzen in den Kategorien "gemessen" und "angedeutet", 33,74 Millionen Tonnen mit 0,93 g/t Au bzw. 1.006.000 Unzen in der Kategorie "vermutet" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 10. Januar 2013] einschliesslich 34,38 Millionen Tonnen mit 1,04 g/t Au bzw. 1.145.969 Unzen Gold in der Kategorie "nachgewiesen" sowie 91,70 Millionen Tonnen mit 0,93 g/t Au bzw. 2.742.353 Unzen Gold in der Kategorie "wahrscheinlich" (siehe VTR-Pressemitteilung vom 3. Mai 2012). Überdies beabsichtigt das Unternehmen, im 3. Quartal 2013 eine Machbarkeitsstudie abzuschliessen. Durch den jüngsten Erwerb von Ländereien in unmittelbarer Umgebung des Goldprojekts Kiaka verfügt das Unternehmen in der bedeutenden aufstrebenden Goldprovinz nun über beträchtlichen Grundbesitz entlang des sehr aussichtsreichen Bruchkorridors Markoye.

Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen:

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, welche von Natur aus Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen.Zu solchen vorausschauenden Aussagen zählen unter anderem: Aussagen über zukünftige Goldpreise sowie Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von Mineralreserven und -vorkommen; die Realisierbarkeit von geschätzten Mineralreserven; Investitionsaufwand, Kosten und zeitliche Verfügbarkeit von Ressourcen; die Realisierbarkeit von geschätzten Mineralreserven; Investitionsaufwand, Kosten und zeitlicher Rahmen der Erschliessung neuer Vorkommen; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; zeitlicher Rahmen von Genehmigungsverfahren; Wechselkursschwankungen; Voraussetzungen für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Auflagen für Bergbaubetriebe; Umweltrisiken; unerwartete Reklamationskosten, Besitzstreitigkeiten oder Ansprüche bzw. Einschränkungen bezüglich der Versicherungsdeckung. Im Allgemeinen werden vorausschauende Aussagen mit entsprechenden Begrifflichkeiten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "voraussichtlich", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht vor", "sieht nicht vor" oder "glaubt" bzw. durch Variationen dieser Begriffe und Ausdrücke kenntlich gemacht. Dies trifft auch auf Aussagen zu, die ausdrücken sollen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "sollten" bzw. "ergriffen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, das Aktivitätsniveau sowie Leistungen oder Erfolge von Volta Resources in erheblichem Umfang von den Prognosen abweichen, die im Rahmen vorausschauender Aussagen implizit oder explizit geäussert werden. Hierzu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Geschäftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Übernahmen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder zukünftiger Reklamationsaktivitäten; das Endergebnis von Wirtschaftsprüfungen; Veränderungen einzelner Projektparameter im Zuge laufender Planänderungen; der zukünftige Goldpreis und die Preise für andere Mineralien und Metalle; mögliche Schwankungen der Erzreserven, der Werthaltigkeit oder der Ausbringungsraten; unerwartete Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen; Unfälle, Arbeitskämpfe und sonstige Risiken der Bergbaubranche sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von Regierungszusagen, Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- bzw. Baumassnahmen.Auch wenn die Geschäftsleitung und die Führungsriege von Volta Resources davon überzeugt sind, dass die in vorausschauenden Aussagen ausgedrückten Erwartungen grundsätzlich auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass diese Aussagen unter Berücksichtigung wichtiger Faktoren getroffen wurden, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Prognosen in vorausschauenden Aussagen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen können, dass Ergebnisse nicht wie vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewähr, dass sich diese Aussagen bewahr heiten, da sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen vorhergesagten Ergebnissen und Ereignissen unterscheiden können. Deshalb sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen verlassen.Volta Resources übernimmt keinerlei Verpflichtung, an dieser Stelle aufgeführte vorausschauende Aussagen jeglicher Art zu aktualisieren, sofern das Unternehmen gemäss gültiger Wertpapiergesetze nicht ausdrücklich dazu verpflichtet ist.

Weitere Informationen: zu dem strategischen Untersuchungsprozess erhalten Sie bei: Kevin Bullock Präsident & CEO, Volta Resources Tel.: +1-(416)-867-2299 E-Mail: kbullock @ voltaresources.com Sarfraz Visram Geschäftsführer von BMO Capital Markets Tel.: +1-(416)-359-5864 E-Mail: sarfraz.visram @ bmo.com