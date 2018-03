ReSearch Pharmaceutical Services gibt Joint Venture mit Asklep in Japan bekannt

Fort Washington, Pennsylvania Und Tokyo (ots/PRNewswire) - ReSearch Pharmaceutical Services Inc. ("RPS"), ein führendes globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO), und Asklep Inc. ("Asklep"), eines der größten CROs Japans, gaben heute die Gründung eines Joint Venture-Unternehmens (JV) bekannt, das der Biopharmabranche und den Herstellern medizinischer Geräte in erstklassige Outsourcinglösungen für Forschung und Entwicklung anbieten soll.

Das exklusive Gemeinschaftsprojekt von RPS und Asklep wird die unternehmenseigenen Strukturen und die globale Präsenz von RPS nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen für große, mittlere, kleine und virtuelle Organisationen zu liefern. Eine breite Palette von Optionen, die eingebettete, hybride und Vollservicelösungen umfasst und auf den besten standardkonformen Betriebsverfahren, Abläufen, Prozessen und Systemen beruht, wird den Kunden zur Verfügung stehen. Alan Morgan, der Chief Operating Officer von RPS, wird zusätzlich zu seinen derzeitigen Verantwortungsbereichen als CEO des JV fungieren.

Daniel Perlman, der CEO und Gründer von RPS, kommentierte die Mitteilung wie folgt: "Indem wir die innovativen Ansätze, mit denen RPS den Bedürfnissen der Branche gerecht wird, mit Askleps ausgezeichnetem Ruf, signifikanter Größe und lokaler Infrastruktur kombinieren, wird RPS in der Lage sein, die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen von biopharmazeutischen Unternehmen und Herstellern medizinischer Geräte erfüllen können. Japan ist ein wichtiger Markt für die klinische Entwicklung und dieses JV verspricht Initiative und Transparenz mit gegenseitigem Erfolg und langfristiger Stabilität zum Wohle der Kunden."

Hiroshi Ichikawa, der Präsident und CEO von Asklep, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RPS, da sie sehr einzigartige Lösungen erschließt. Diese reichen von eingebeteten funktionsspezifischen und funktionsübergreifenden Programmen bis hin zu erweiterten globalen Vollservicelösungen. Indem es die globalen Lösungen von RPS mit den lokalisierten Dienstleistungen von Asklep kombiniert, wird das JV unseres Erachtens eine Bedarfslücke in Japan schließen."

Informationen zu RPS de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@51b770c4 ReSearch Pharmaceutical Services (RPS), der branchenführende globale Anbieter innovativer Outsourcinglösungen für die klinische Entwicklung, liefert umfassende Dienleistungen für die klinischen Phasen I bis IV, die den sich verändernden Anforderungen von biopharmazeutischen Unternehmen und Herstellern medizinischer Geräte und Diagnosesysteme gerecht werden und sich an die individuellen Bedürfnisse großer, mittlerer und kleiner Kunden anpassen lassen. RPS ist ein organisch aufgebautes Unternehmen, das zu den führenden zehn globalen Auftragsforschungsgesellschaften gehört. Es beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter in über 64 Ländern mit unternehmenseigenen Strukturen. Diese Strukturen bieten sowohl RPS als auch seinen Partnern mehr Flexibilität und Wachstumschancen. RPS ist einzigartig positioniert, um die folgenden maßgeschneiderten Lösungen für die klinische Entwicklung anzubieten:

-- Großunternehmen: RPS bietet innovative, eingebettete, portfolioweite Lösungen für die klinische Entwicklung, die seinen Kunden Kosteneinsparungen in Millionenhöhe, Qualitätsverbesserungen und die Fähigkeit bieten, mehr innerhalb ihres Portfolios zu handhaben, während sie die strategische Kontrolle und effektive Möglichkeiten für das Management regulatorischer Risiken behalten. -- Mittlere Unternehmen: RPS nutzt seine Fachkompetenzen im Bereich der eingebetteten Lösungen für die klinische Entwicklung, um ein innovatives Servicemodell zu schaffen, das die effiziente interne Entwicklung des Produktportfolios eines mittleren Unternehmens mit mehr Kontrolle und Flexibilität ermöglicht, den Zeitrahmen der Entwicklung reduziert und die Kosten signifikant senkt. -- Virtuelle und kleine Unternehmen: RPS bietet eine umfassende projektbasierte Bereitstellungslösung mit marktführenden Vollserviceverfahren und Hilfsmitteln. Unsere unternehmenseigene Fachkompetenz im Bereich der Arzneimittelentwicklung in Verbindung mit hervorragendem Projektmanagement bedeutet, dass unsere Kunden effizient aufgebaute Studien noch besser umsetzen können. RPS nimmt jährlich mehr als 100.000 Probanden in Studien auf und übertrifft mit seinen Leistungen die führenden Branchenstandards.

Informationen zu Asklep de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@624c7dc5 Asklep, Inc., (www.asklep.co.jp) wurde im Jahr 1992 in Tokyo, Japan, gegründet und ist auf klinische Forschungsdienste spezialisiert, darunter die Überwachung, das Datenmanagement, Biostatistik und umfassende CRA-Ausbildung. Als ein Mitglied der Intage Group (http://www.intage.co.jp/) leisten wir komplette Unterstützungsdienste für die Arzneimittelentwicklung durch medizinische Forschung und Systemlösungen.

