Partnerschaft von Crytek und Level Up! zur Einführung von Warface in Brasilien / Co-Herausgeber ermöglicht neuem Publikum den Zugang zur explosiven Action von Warface

Frankfurt (ots) - Die Crytek GmbH hat heute die Partnerschaft mit dem Publisher Level Up! bekanntgegeben, der ihren Free-to-Play Shooter Warface auf den brasilianischen Markt bringen wird.

Als führender brasilianischer Anbieter von Online-Spielen bietet Level Up! der Spielergemeinde seit über zehn Jahren erstklassige Online-Erlebnisse und begeistert Millionen von Spielern mit seiner umfassenden Angebotspalette in Brasilien, Indien und auf den Philippinen. Als Co-Herausgeber von Warface ermöglicht es Level Up! nun den Spielern im größten Land Südamerikas, sich zusammen mit ihren Freunden den spannenden Herausforderungen des Militär-Shooters im Ko-Op-Modus oder als Gegner zu stellen.

"Level Up! verfügt über einzigartige Erfahrung in der Bereitstellung herausragender Online-Games am brasilianischen Markt", so Dirk Metzger, General Manager of Publishing bei Crytek. "Durch diese Partnerschaft können wir sicher sein, dass die Spieler im ganzen Land Warface wie von uns beabsichtigt erleben und selbst nachvollziehen können, warum die weltweite Fangemeinde des Spiels kontinuierlich massiv wächst."

Mit der bevorstehenden Markteinführung von Warface in Brasilien wird das Spiel demnächst Spielern auf fünf Kontinenten zur Verfügung stehen.

Über Level Up! Games Level Up! ist ein Unternehmen, das 2002 in Asien mit dem Ziel gegründet wurde, innovative und interaktive digitale Unterhaltung an den Märkten anzubieten, an denen es tätig ist. Nach der Gründung auf den Philippinen wurde eine Niederlassung in Brasilien eröffnet, die seit 2004 aktiv ist. Diese Niederlassung ist mittlerweile der Hauptsitz der Gruppe mit über 170 Mitarbeitern und einem Kundenstamm von über 1,6 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Brasilien. Ende 2012 richtete das Unternehmen eine Präsenz in Kolumbien (Lateinamerika) ein, um allen spanischsprachigen Ländern auf dem Kontinent den Zugang zur erstklassigen Qualität von Level Up! zu ermöglichen.

Als Pionier am Markt für Online-Spiele gilt Level Up! innerhalb der Branche mit seinem umfassenden Angebot an Spielen aller Genres als Maßstab und vermittelt all seinen Kunden mit ihren unterschiedlichen Vorlieben ein einheitliches Spaßkonzept. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in den Aufbau von Partnerschaften mit den weltweit größten Spieleentwicklern, um die besten und begehrtesten Spiele in portugiesischer Sprache verfügbar zu machen.

Über Crytek GmbH

Crytek GmbH ("Crytek") ist ein unabhängiges Unternehmen, das an der Spitze der interaktiven Unterhaltungsindustrie steht und dessen Bestreben darin liegt, bisher Unmögliches im Gaming-Bereich möglich zu machen, indem es herausragende Spielerlebnisse bietet für Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mobilgeräte und Spiele-als-Service durch ihre innovative 3D-Spiel-Techologie CryENGINE®.

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main (Deutschland). Crytek hat außerdem Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea) Nottingham (England), Schanghai (China), Istanbul (Türkei) und Austin (USA).

Seit der Gründung im Jahre 1999, hat Crytek unablässig Anerkennung geerntet und Auszeichnungen erhalten wie 2011 Develop Award for Best Independent Studio und 2010 einen Red Dot Design Award. Cryteks mehrfach ausgezeichnete Spiele umfassen Far Cry®, Crysis® (Best PC Game of E3 2007 und Best Technology bei den 2008 Game Developers Choice Awards), Crysis Warhead® (ausgezeichnet für Best Graphics Technology bei den IGN Best of 2008 Awards) und Crysis® 2 (gewann Best Shooter bei der E3 2010 und bei der Gamescom 2010).

Mehr Informationen erhältlich unter www.crytek.com.

