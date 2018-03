ÖVP - T E R M I N E

(14. Woche vom 1. April bis 7. April 2013)

DIENSTAG, 2. April 2013 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält die Festrede der Veranstaltung "Energiewende in Österreich: Realität oder Utopie?" (Universität für Bodenkultur, Peter-Jordan-Straße 82, SR06-Schwackhöfer-Haus, 1190 Wien) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Veranstaltung "Wir für Platter" mit Landeshauptmann Günther Platter (Sky Cafe Restaurant Bar, Kärntner Straße 19, 1010 Wien) MITTWOCH, 3. April 2013 09:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 10:15 Sondersitzung des Nationalrates; zu Beginn wird ein Dringlicher Antrag eingebracht, Fortsetzung um 13:15 Uhr (Parlament, 1017 Wien) 10:30 StS Sebastian Kurz beim Lehrlingstreffen im Rahmen von "Aktiontag der Lehrlinge – Demokratie erleben" (BMI, Herrengasse 7, 1014 Wien) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht im Rahmen der Europainformationstour "DARUM EUROPA" die Firma Bilton (Lofererstraße 23, 5760 Saalfelden) 15:30 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt zum Stategie-Dialog Ländliche Entwicklung 2014-2020 (Redoutensäle Linz, Promenade 39, 4020 Linz) 17:00 BM Dr. Maria Fekter beim Symposium "Internationale Finanzmarktintegration und Staatsfinanzen" (Festsaal der Österr. Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz-Seipel- Platz 2, 1010 Wien) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht im Rahmen der Europainformationstour "DARUM EUROPA" die Firma Senoplast Klesch & Co.GmbH (Wilhelm-Klepsch-Straße 1, 5721 Piesendorf) 18:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger bei der Podiumsdiskussion und Buchpräsentation "75 Jahre Anschluss – Kath. Korporierte in Widerstand und Verfolgung 1938- 1945" (Landtagssitzungssaal, Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien) 18:30 StS Sebastian Kurz bei der Diskussionsveranstaltung "Integration" (Kulturhalle, 7223 Sieggraben) 19:00 StS Vortrag von Dr. Reinhold Lopatka im Rahmen der Europainformationstour "DARUM EUROPA" (Samerstall, Kirchengasse 1, 5722 Niedernsill) DONNERSTAG, 4. April 2013 10:00 EU-Ausschuss des Bundesrates mit StS Dr. Reinhold Lopatka (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, LK-OÖ Präsident Franz Reisecker und der neu gewählten Vorsitzenden der ARGE Bäuerinnen anlässlich der Vorstellung der neuen Bundesbäuerin im Zuge des Bundesbäuerinnentages (Raiffeisenzentrum Linz RLB OÖ, Europaplatz 1a, 4020 Linz) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka führt mit EU-Abgeordneten und Vertretern von Ländern, Gemeinden sowie Sozialpartnern ein Gespräch zur EU-Kommunikation (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Eröffnung der 38. Dornbirner Frühjahrsmesse (6850 Dornbirn) Salzburg-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner FREITAG, 5. April 2013 09:00 Sitzung des Bundesrates, Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger in der Aktuellen Fragestunde "Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung", danach ist eine Erklärung des Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Valcarcel Siso, zum Thema "The role of regions in a rapidly transforming Europe" geplant (Parlament, 1017 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die "JASPOWA & Fischerei"- Messe (Halle C, Messe Wien, 1020 Wien) 18:00 StS Sebastian Kurz beim Tag der Ortsgruppen der JVP Oberösterreich (St. Magdalena) 19:30 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim Konzert des OÖ. Jugendsinfonieorchester (Usulinensaal des OÖ. Kulturquartiers, OK Platz 1, 4020 Linz) SAMSTAG, 6. April 2013 12:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf verleiht die Zertifikate an die jungen Journalisten (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

