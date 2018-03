Lyoness bei Innovationspreis-IT prämiert

Graz (OTS) - Im Rahmen der weltweit führenden Hightech-Messe CeBIT wurde der Lyoness eBiz GmbH in Karlsruhe das Zertifikat Best of 2013 durch die Initiative Mittelstand verliehen. Diese Auszeichnung prämiert das Produkt "Lyoness Mobile" in der Kategorie Apps.

Die Lyoness eBiz, ein international tätiges Kernunternehmen der Lyoness Gruppe, wurde beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand im Rahmen der CeBIT 2013 in Karlsruhe prämiert. Das Lyoness eBiz-Produkt "Lyoness Mobile" wurde mit dem Prädikat Best of 2013 in der Kategorie Apps ausgezeichnet. "Lyoness Mobile" überzeugte die Experten-Jury und gehört zu den besten Produkten aus über 4.900 eingereichten Bewerbungen. In der Kategorie Apps wurden die rund 40 innovativsten Lösungen aus insgesamt 300 Bewerbungen prämiert.

Die Initiative Mittelstand prämiert mit dem Innovationspreis-IT Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand. Der Innovationspreis-IT fördert durch die jährliche Auszeichnung innovative und mittelstandsgerechte Produkte, die mittelständischen Unternehmen Impulse und Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit geben. Der Schirmherr des diesjährigen Innovationspreises-IT ist das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Bernhard Koch, Managing Director Lyoness eBiz GmbH: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und ich möchte mich im Namen meines gesamten Teams bei den Ausrichtern des Innovationspreises IT bedanken. Gerade im Bereich der mobilen Applikationen schreitet die Entwicklung rasant voran und wir sind ständig darum bemüht, stets am Puls der Zeit zu sein. Wir haben die nächsten Innovationen bereits in der Entwicklung. Damit werden wir auch in Zukunft zu den innovativsten Unternehmen im Bereich der mobile Apps zählen und den einen oder anderen Trend setzen!"

Über Lyoness

Die Lyoness eBiz GmbH ist eine Servicegesellschaft, die für die gesamte Onlinewelt von Lyoness verantwortlich ist. Dies umfasst unter anderem Online Shopping, Betreuung von Online-Partnerunternehmen, Portalmanagement, Mobile Cashback, Web-Apps und Apps, Social Media, Gutscheincodes, Newsletter-Marketing und Suchmaschinen-Marketing.

Lyoness ist eine internationale und branchenübergreifende Einkaufsgemeinschaft sowie ein Loyalty-Programm für den Handel. Das Unternehmen ist in 32 Ländern in Europa sowie in den USA, Kanada und Brasilien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Südafrika wie auch im asiatisch-pazifischen Raum in Hongkong, Macau, Australien, Thailand und auf den Philippinen vertreten. 2,7 Millionen Mitglieder nutzen bei über 29.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Weihs

Lyoness Management GmbH

Tel: +43 664-85 55 241

E-Mail: silvia.weihs @ lyoness.ag