Stronach/Mayr:"Lassen Sie sich am 5. Mai kein faules Ei legen!"

Salzburger Team mit Mayr, Konrad, Naderer verteilte Ostereier

Salzburg (OTS) - Großen Zuspruch erfuhr das Team Stronach Salzburg heute in Salzburg beim Verteilen von Ostereiern. Bgm. Hans Mayr, Otto Konrad und Vizebgm. Helmut Naderer verteilten mit anderen Kandidaten hunderte Ostereier mit zugehörigen "Osterkarten". Der Text auf den Karten lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Frohe Ostern! Lassen Sie sich am 5.Mai kein faules Ei legen!"

