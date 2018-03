Neue Fische für den Inn: Toni Innauer, Tiroler Fischereiverband und WWF setzen Äschen aus

Innsbruck (OTS) - Trotz seiner starken Nutzung durch den Menschen, bietet der Tiroler Landesfluss zahlreichen wildlebenden Tieren Heimat. Nach Biber, Flussuferläufer & Co sollen auch ehemals typische, aber seit Jahrzehnten aus dem Inn verschwundene heimische Fischarten wieder zurückkehren.

Um der Fischfauna des Inn auf die Sprünge zu helfen, setzen WWF und Tiroler Fischereiverband unter der Schirmherrschaft des WWF-Flussbotschafters Toni Innauer junge Äschen aus.

Datum und Ort: Mittwoch, 3. April 2013



12:30 Treffpunkt bei Gasthof Karlsruhe, Löckpuit 166, 6426 Roppen

13.00 Uhr: Fototermin am Innufer in Roppen



im Anschluss: Pressegespräch direkt am Innufer



- Toni Innauer, WWF-Flussbotschafter

- Markus Schröcksnadel, Landesobmann des Tiroler Fischereiverbandes

- Zacharias Schähle, Stv. Geschäftsstellenleiter des Tiroler

Fischereiverbandes

- Christoph Walder, WWF Österreich



Datum: 3.4.2013, um 12:30 Uhr



Gasthof Karlsruhe

Löckpuit 166, 6426 Roppen



