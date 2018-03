Grüne Wien gratulieren LinzerInnen zur neuen vergünstigten Jahreskarte

Maresch: "Dort wo Grüne mitregieren geht was weiter"

Wien (OTS) - Die Grünen Wien gratulieren der Stadt Linz zur Einführung der neuen, 100 Euro billigeren Jahreskarte. Verkehrssprecher Rüdiger Maresch: "Dort wo Grün mitregiert, profitieren die Menschen von günstigeren Öffis. Eine Verbilligung von 100 Euro für die Linzer Jahreskarte wird viele LinzerInnen dazu bewegen, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen", so Maresch. Das hat schon in Wien bestens funktioniert: Seit der Einführung der 365-Euro-Jahreskarte wurden in Wien 125.000 neue StammkundInnen gewonnen. Insgesamt fahren in Wien nun eine halbe Million Menschen mit der 365-Euro Öffi-Jahreskarte. "Mehr Lebensqualität für alle Menschen, dafür stehen die Grünen und dafür werden sich die Grünen auch weiterhin einsetzen", so Maresch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at