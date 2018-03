ORF Ö1-Mittagsjournal / Donnerstag, 28.Mär 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Gerold Stein

Zypern: Banken sperren auf - Robert Uitz

Zypern: ModGespräch mit Robert Uitz - Agathe Zupan, Robert Uitz Zypern: Restriktionen der Banken - Barbara Battisti

Zypern: ModGespräch mit Robert Uitz / Teil2 - Agathe Zupan, Robert Uitz

Kritik an Bankenplätzen: Malta, Luxenburg, Liechtenstein, Lettland -Tim Cupal

Interview-Zusammenfassung Juncker - Lucien Giordani

Analyse Geschäftsmodell Bank und politische Stellung dazu:

ModGespräch mit Michael Csoklich

OECD Konjunkturprognose - Hans Woller

Italien: Bersani-Regierung ja/nein? - Barbara Ladinser

Deutschland zu geforderten Nachzahlungen an österr. Pensionisten -Johannes Marlovits

Nachzahlungen österr. Pensionisten - Eva Haslinger

Kritik des Rechnungshofes am Einkommenssteuerrecht - Peter Daser Volksbanken-Bilanz - Volker Obermayr

Klagenfurt: Konstituierende Sitzung des Ktn. Landtages - Angela Truntschnig

VfGH hebt Wiener WK-Wahl auf - Florian Katzinger

Beratungsstelle für (werdende) Eltern von Kindern mit Behinderung -Gudrun Stindl

JP-Trailer: Krakau: Jüdisches Erbe, der Holocaust und neues Leben -Astrid Plank

Florenz: Ausstellung "Frühling der Renaissance" - Thomas Migge Wetter - Gerold Stein

Nachrichten - Andreas Lechner

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Agathe Zupan

Regie: Hubert Arnim-Ellissen

Produktion: Karind Kruder-Klutsch

